Tutte le foto della Royal Family alla COP26 di Glasgow

Anche i membri della Royal Family hanno partecipato alla COP26 di Glasgow. Ecco le foto che riguardano la Famiglia Reale britannica

La COP26 ha riunito in Scozia tutti i principali leader politici del mondo. L’argomento principale è la salvaguardia dell’ambiente. Nel corso del summit ci sono stati numerosi interventi che hanno avuto un esito soddisfacente, almeno secondo i partecipanti, che hanno tra le mani le sorti del nostro pianeta.

Oltre ai leader politici, erano presenti anche i membri della Royal Family britannica, che hanno effettuato alcuni interventi e si sono schierati a favore del risparmio energetico. Da anni la monarchia britannica è attenta a questo argomento, l’occasione del più importante summit ambientalista del decennio era troppo ghiotta per non esprimere un’opinione importante.

Ovviamente, quando c’è di mezzo la Royal Family, tutto diventa inevitabilmente più glamour. Gli abiti di Kate e degli altri membri hanno fatto discutere molto, sul web molte persone hanno commentato gli outfit dei monarchi britannici. Ecco alcune delle foto più belle dei membri della Royal Family alla COP26 di Glasgow.

Nel corso della COP26 di Glasgow abbiamo avuto la possibilità di ascoltare numerosi discorsi a favore della salvaguardia dell’ambiente. Erano presenti tantissime celebrità e leader politici, naturalmente non potevano mancare i membri della Royal Family britannica, visto che giocavano in casa.

“I, for one, hope that this conference will be one of those rare occasions where everyone will have the chance to rise above the politics of the moment, and achieve true statesmanship.”

The Queen has delivered a video message to mark the start of #COP26

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 1, 2021