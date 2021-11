Nuova resa dei conti al Grande Fratello Vip 2021 tra Alex Belli e Aldo Montano: l’attore cerca il confronto, il campione gli dà una lezione.

La domenica ha portato la pace nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la stretta di mano giunta durante la scorsa puntata del Grande Fratello vip 2021 animata dal durissimo confronto tra Alex Belli e Aldo Montano, l’attore e il campione olimpico, dopo giorni di silenzio, questa mattina, si sono parlati tranquillamente provando a mettere un punto definitivo alla situazione che ha appesantito l’atmosfera in casa.

Ad aprire il discorso è stato Alex Belli che, ieri mattina, aveva abbracciato Aldo Montano in cucina. Stamattina, in giardino, si sono nuovamente parlati anche se molti fans del reality non credono totalmente all’attore.

Aldo Montano e Alex Belli, pace al Grande Fratello Vip 2021 ma i fan non credono all’attore

“Mi è dispiaciuto molto che ci siamo scontrati”, afferma Alex Belli mentre è accanto ad Aldo Montano. “Anche a me”, risponde il campione. L’attore riporta l’argomento sulla storia dei tre moschettieri come sono stati soprannominati sin dall’inizio Manuel, Alex e Aldo. “Nei tre moschettieri, Portos era sopra le righe, si litigava e si duettava. Quella diversità era la loro forza” – dice Belli, ma Montano lo stronca immediatamente – “Quello è un romanzo, non la realtà”.



“Si, io sto spiegando il messaggio“, replica ancora Alex. Montano non cede: “In quelle favole c’è sempre il lieto fine. Io comunque sono fiero di come sono, non mi devo forzare. Certo qualche parola mi avrebbe fatto piacere non esprimerla ma sono questo. Anche sulla questione della famiglia penso quello”. Alla fine, tra i due, arriva un abbraccio anche se Montano sottolinea di non voler far passare il messaggio che tutto sia tornato come prima.

I fan, però, non credono all’attore. Il motivo? Una dichiarazione fatta dall’attore sabato mattina durante una discussione con Katia Ricciarelli che potete vedere in basso.

Alex alle 10.00

Alex alle 12.00

Alex alle 14.00 Lo chiamavano giuda … 🤡

#gfvip pic.twitter.com/KeJtuNJ3w6 — M_A_S💥 (@au_dere) November 6, 2021



I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per il rapporto tra Alex Belli e Aldo Montano. Nel frattempo, mentre era in giardino, Montano ha sentito le urla di una ragazza che diceva: “Aldo fidati di Manuel e Gianmaria”.