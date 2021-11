Manuel Bortuzzo tira fuori la gelosia nei confronti di Lulù Selassiè durante la festa del Grande Fratello Vip 2021: la domanda inaspettata.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continuano a conoscersi. Il distacco di qualche settimana ha permesso al nuotatore di cambiare idea cercando un riavvicinamento con la principessa del Grande Fratello Vip 2021. I due, così, hanno deciso di riprovarci e, tra un bacio e un abbraccio non mancano i piccoli battibecchi tipici delle giovani coppie.

Durante la festa di compleanno organizzata per Miriana Trevisan il cui tema era “red party”, Manuel di fronte al look di Lulù non ha resistito ponendole una domanda che i fan hanno interpretato come una scenata di gelosia.

Grande Fratello Vip 2021: la domanda di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè smaschera la sua gelosia?

Il Grande Fratello Vip, per il red party organizzato per festeggiare il compleanno di Miriana Trevisan, ha fornito tutti gli abiti ai concorrenti. Per evitare discussioni, ogni abito è stato assegnato ai vipponi. A Lulù è capitato un completo composto da un pantaloncino e un top, tutto rigorosamente rosso. Il pantaloncino, morbido, ma molto corto, metteve in evidenza il fondoschiena della Principessa ed è stato questo che ha spinto Manuel a rivolgere una domanda precisa alla Selassiè dopo una precedente proposta.

Dopo aver cenato, Lulù si è alzata improvvisando prima un ballo con Gianmaria per poi raggiungere la veranda per fumare. Manuel l’ha seguita ed è stato in quel momento che è arrivata la fatidica domanda. “Ma il pantaloncino va portato così? Il cu*o dev’essere fuori? E’ una domanda eh. Ti è salito?”, chiede Manuel. “No, l’ho alzato io”, risponde tranquillamente Lulù. “Non è bello?“, chiede a sua volta la Selassiè. “Capirai, è tutto fuori”, risponde Manuel. Lulù, allora, lo accontenta sistemando il pantaloncino.