I Maneskin infiammano Las Vegas e il concerto dei Rolling Stone: la reazione di Mick Jagger all’esibizione di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

I Maneskin non si fermano più. Dopo aver conquistato New York e Las vegas con due concerti sold out, dopo essere stati i protagonisti dell’evento organizzato per celebrare il centesimo anniversario di Gucci e aver incontrato Miley Cyrus, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno anche conquistato Las Vegas.

La band romana ha aperto il concerto dei Rolling Stone trascinando il pubblico con la musica e l’energia che la contraddistingue. Con un look ricercato e impeccabile e un make up da vere rock star, hanno fatto cantare e ballare i fans di Mick Jagger e company.

La reazione di Mick Jagger al concerto dei Rolling Stone

Sembrano passati anni da quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibivano in Via del Corso. Ancora minorenni e con la voglia di conquistare il mondo e lanciare un messaggio di libertà alla propria generazione attraverso la musica, i Maneskin hanno lavorato duramente e, quattro anni dopo la straordinaria avventura a X Factor, hanno conquistato il mondo.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis: le crepe nel passato della bassista dei Maneskin

Energici, grintosi e con la passione con cui si esibiscono puntualmente, anche sul palco del concerto dei Rolling Stone, i Maneskin hanno dato spettacolo.