Irriconoscibile dopo Vite al limite: da 300 kg alla nuova immagine

Vi ricordate? Fu tra le protagoniste delle scorse stagioni di Vite al Limite. Aveva 32 anni quando partecipò al programma del dottor Now

Vite al limite tiene il suo pubblico incollato allo schermo soprattutto per la curiosità di vedere gli incredibili cambiamenti di molti dei pazienti del dottor Nowzaradan. Purtroppo non tutti ci riescono, ma quelli che riescono davvero a dimagrire fanno un percorso incredibile, diventando davvero delle altre persone. Spesso molti di loro restano decisamente “in carne”, ma comunque in grado di fare una vita normale, e perché no, risultare anche attraenti.

Altri, invece, diventano letteralmente magri, cambiando il loro aspetto fisico in modo incredibile. E’ il caso di una delle pazienti di qualche edizione fa di Vite al Limite. Quando entrò nella clinica di Houston aveva soltanto 32 anni, e si rivolse al dottor Nowzaradan perché ormai estremamente obesa. Quando la donna ha visto che aveva difficoltà a muoversi ha deciso che non poteva lasciarsi andare così.

Vite al limite, l’incredibile cambiamento: da 300 a 70 chili. Da non credere

La sua vita era diventata dipendente dal cibo, visto che lei proprio non riusciva a evitare di mangiare cose grasse ed estremamente zuccherate. Grazie al dottor Now ha intrapreso un severo percorso: prima una dieta ferrea, poi l’operazione chirurgica per ridurre lo stomaco. E pensare che quando ha iniziato il suo percorso il suo peso sfiorava i 300 chili.

Con grande determinazione e forza di volontà ha primo perso quasi 100 chili con la sola dieta, e poi altri 120 e oltre dopo l’operazione, assumendo una dieta alimentare dietetica. Oggi Brittani Fulfer pesa poco più di 70 chili, il suo ideale, e sembra davvero un’altra persona. Ha tolto la pelle in eccesso ed appare una donna piacevole e serena. Su Instagram ha poco più di 6mila followers, ai quali dedica tante foto sulla sua nuova vita.