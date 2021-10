A Vite al limite con 353 kg, poi lo stravolgimento: ecco com’è ora

Il suo percorso a Vite al limite è risultato molto difficoltoso, tanto da diventare una delle protagoniste più conosciute del programma

Le storie di Vite al limite sono straordinarie e per questo indimenticabili. Non tutti i pazienti della clinica del dottor Nowzaradan riescono a guarire dall’obesità, ma molti fanno grandi progressi. Alcuni di questi sono davvero incredibili. E’ il caso di qualche paziente che è arrivato a pesare tantissimo, rendendo la propria vita impossibile.

E in questi casi il percorso di recupero è davvero lungo e tortuoso, con molte difficoltà. Alcuni dei pazienti diventano molto famosi, proprio perché le loro storie appassionano il pubblico. E’ il caso di una donna, che è entrata nel programma in condizioni davvero difficili (per non dire disperate) ma ha ottenuto poi dei risultati straordinari. All’ingresso nella clinica la donna pesava ben 359 chili.

Vite al limite, l’incredibile perdita di peso di una delle pazienti più famose

A soli 39 anni una situazione che non le avrebbe consentito di vivere ancora a lungo. Eppure, grazie alla terapia proposta dal dottor Now, la donna è riuscita a perdere 128 chili in appena un anno. Col peso di 225 kg, seppure notevole, la paziente è riuscita a sottoporsi all’operazione di bypass gastrico: intervento indispensabile per poter recuperare una condizione di vita normale.

Parliamo di Charity Pierce, che prosegue bene il suo percorso di dimagrimento. Purtroppo, dopo la fine del programma non si hanno molte notizie su come sono andate le cose. Di certo la donna sta bene e prosegue con la perdita di peso. Oggi dovrebbe pesare circa 135 chili. Rispetto ai 359 iniziali è un risultato straordinario.