Kate Middleton e il Principe Carlo: un “segreto” inconfessabile li unisce

Kate Middleton e il Principe Carlo sono senza dubbio due punti di riferimento essenziali per la Royal Family. Impeccabili e a modo, nascondono un retroscena che adesso è sotto gli occhi di tutti.

Le rivelazioni non mancano al Windsor Castle, Kate e Carlo sono i due membri della famiglia reale che più si stimano per serietà e rispetto degli oneri. Diciamo che le responsabilità reali sembrerebbero calzare a pennello ad entrambi, anche se anche loro hanno dei segreti! Ecco la rivelazione che sconvolge tutti.

Kate e Carlo sono considerati dei punti fermi a Palazzo Reale. Specialmente dopo tutti gli sconvolgimenti e burrasche generati dal Duca e dalla Duchessa del Sussex! Harry e Meghan Markle con il gossip vanno ormai a braccetto, nonostante dicano che vogliano stare alla larga sia da questi che dagli oneri reali.

Ecco che, l’ultimo gesto commuovente del Principe Carlo è stato motivo di profonda tristezza per i sudditi e i fan nel mondo, ma le vicende che lo hanno come protagonista non finiscono qui.

E’ insieme alla nuora che condivide il segreto che adesso è sotto gli occhi di tutti. I due sono andati sempre d’accordo, infatti li si vede spesso felici insieme, ma per un motivo inaspettato e sconvolgente.

Kate e Carlo: ecco la verità sul loro segreto inedito!

Di drammi la casa reale più amata e apprezzata al mondo ne ha piene le tasche, ma le novità non cessano di arrivare. Dopo l’abbandono di Meghan Markle che ha segnato una tragedia clamorosa, ecco che anche da chi non ce lo si aspetta, salta fuori il gossip! Si tratta proprio della nuora e del suocero più amati, ecco il loro segreto! Non lo si direbbe mai da come si pongono verso i media.

Kate e il Principe Carlo sono due persone a modo ed educate alla perfezione all’etichetta reale. Proprio per questo chi se li sarebbe mai immaginati così? Ecco cos’è che accomuna i due membri più morigerati della Royal Family.

Nuoto, barca a vela, corsa, tiro con l’arco, trekking in montagna e tennis, sono solo alcuni degli sport in cui sono stati immortalati i due. Certo il Principe quando era più giovane si si dedicava molto a questi sport, addirittura praticava windsurf! Diciamo che oltre al polo, sport tipico delle élite, i due si sono appassionati a tante altre discipline. Infatti, il suocero nonostante il tempo però conserva questa passione che lo rende molto più simile alla nuora!

Così calmi all’apparenza, si rivelano due spiriti liberi nel mondo dello sport!