Tragedia per Meghan Markle dopo l’addio alla Royal Family

Meghan Markle è il nome che senza dubbio sta portando più rivoluzioni all’interno della Royal Family. In seguito all’addio, ecco tutti i dettagli che hanno portato a ulteriori cambiamenti e polemiche.

Se Meghan Markle accetta le etichette reali, questo non è ancora tanto chiaro. Dopo l’addio più discusso, che ha fatto allontanare anche il Principe Harry dai suoi familiari, ci sono continui sconvolgimenti che fanno entrare e uscire dal range della Corona inglese i due, ma adesso è tragedia. Reduci dalla separazione, ecco i retroscena inediti della Casa Reale più famosa di tutto il mondo.

Meghan Markle è tutto o niente: o la si ama o la si odia, non ci sono vie di mezzo. Certamente il Principe Harry la ama da morire, se per lei ha deciso di dare un taglio netto con i membri della Royal Family, anche se non è tutto così delineato come vogliono far sembrare. Perché ci sono degli aspetti che hanno destato le perplessità dei sudditi, specialmente perché la vicenda in corso ha le caratteristiche di un dramma.

In seguito all’ultimo evento, il gesto ribelle della Duchessa del Sussex, cosa ci si può aspettare ancora? Scoppieranno altre discussioni al Windsor Castle?

E’ protagonista di una tragedia, ecco cos’è trapelato ed è sotto gli occhi di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal Family: Harry e Meghan ed un curioso retroscena

Meghan Markle: tutti i retroscena della tragedia

Diciamo che di drammi per ora la casa reale più conosciuta ed ammirata al mondo, ne ha piene le tasche. Basta ricordare l’ultimo gesto commuovente del Principe Carlo, il quale ha sconvolto non poco tutti i sudditi e i fan internazionali. Insomma, le novità non cessano di arrivare, specialmente le più difficili da gestire. La fama, la nobiltà e i doveri reali non sempre sono piaciuti a Meghan e Harry, cos’è successo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal Family: Meghan Markle è vegana? Ecco la risposta

A parlare è l’autorevole biografo reale Andrew Norton, il quale racconta che per i due lasciare la Royal Family, è stata una tragedia a tutti gli effetti. Il motivo? E’ molto più complesso di quello che sembra. Il biografo è noto per aver scritto anche un libro su Lady Diana, 1992 Diana: her true story.

Tra gossip e verità, ecco cos’è accaduto. La moglie del Duca di Sussex, ha dovuto adeguarsi ai dettami reali, i quali includono la conversione alla chiesa anglicana, ma anche la cancellazione dai social. La sua perdita è stata dolorosa, non solo perché lei ce l’ha messa tutta, ma anche perché i Royals hanno perso il tassello che li avrebbe legati al resto del mondo, proprio per la portata innovativa che poteva rappresentare!

Insomma, ammodernare la Monarchia più antica di tutte, sarebbe stato un ottimo colpo per i reali inglesi. Quali siano le motivazioni della separazione, non è certo, se per tensioni tra i fratelli, o perché Kate e William non avrebbero sopportato il peso di essere oscurati dai Duchi del Sussex.

Quello che è certo è che si tratta di disagi importanti, che sicuramente subiranno altrettante variazioni, tutto è da vedere!