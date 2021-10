“L’ho provato sulla mia pelle”: la confessione in diretta di Alberto Matano

Alberto Matano a La Vita in diretta ha scelto di raccontarsi al suo fedele pubblico come non mai prima d’ora lasciando tutti senza fiato.

Alberto Matano è uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo. Basti pensare, infatti, che la sua sensibilità e il modo in cui con delicatezza si approccia alle notizie legati ai temi di attualità gli hanno permesso di poter rendere La Vita In Diretta uno dei programmi di punta di Rai 1, battendo la concorrenza che era solita vincere in quella fascia.

Alberto viene apprezzato dai suoi fedeli sostenitori anche per la sua sincerità, il suo modo di raccontarsi senza mai nascondersi dietro ad un dito e nelle scorse ore lo ha dimostrato ampiamente. In quanto in occasione di quanto è accaduto al Ddl Zan e del lancio di un servizio a tema, ha scelto di fare una confessione a cuore aperto, raccontando ai telespettatori di sapere bene che cos’è l’omofobia in quanto l’ha vissuta sulla sua pelle.

Alberto Matano ha fatto coming out a La Vita in Diretta nella speranza che altre persone possano non trovarsi ha subire quello che ha subito lui e per questo richiede una legge che possa tutelare tutte le vittime di discriminazione.

Alberto Matano a cuore aperto: il coming out a La Vita in diretta

Alberto Matano, durante la conduzione del programma che ha portato al successo durante il corso di questa stagione televisiva e quella precedente, approfittando della fine di un servizio legato a vittime di discriminazione e omofobia, ha scelto di rompere il silenzio facendo coming out in diretta.

Una scelta che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico del piccolo schermo che lo segue con affetto, in quanto sanno bene quanto il giornalista sia una persona estremamente introversa e riservata.

“Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male“ ha esordito Matano durante il corso della messa in onda. “Perché è successo anche a me, quando ero adolescente” ha aggiunto senza peli sulla lingua.

“L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa” ha raccontato per la prima volta al suo fedele pubblico che da casa ha seguito il tutto con attenzione. “E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione” si è augurato. “Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto” ha poi concluso amaro.

Alberto Matano a La Vita in Diretta ha scelto di raccontare per la prima volta una parte di sé che non aveva ancora condiviso con il suo fedele pubblico. Pubblico che ora lo apprezza ancora di più per la sua trasparenza e voglia di eguaglianza.