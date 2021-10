Da 270 kg ad uno schianto: irriconoscibile dopo Vite al limite

E’ entrata nella clinica del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite con un peso di 270kg. Oggi è una donna completamente diversa

Le storie dei protagonisti di Vite al Limite riescono ad appassionare e a conquistare la curiosità del pubblico. Per questo le vicende dei pazienti del programma in onda su Real Time ottengono un successo così grande. La curiosità di sapere se riusciranno a perdere così tanti chili e a riprendersi la loro vita, ma soprattutto quella di vedere il cambiamento fisico.

Si, un po’ per tutti la curiosità di vedere “come sta” chi si sottopone a una dieta è fortissima, a maggior ragione quando si parla di obesi gravi che sono costretti a perdere decine e decine di chili, a volte 100 e oltre. In alcuni casi i cambiamenti fisici sono impressionanti. Ad esempio è ciò che ha fatto una paziente, entrata nella clinica del dottor Nowzaradan, in Texas, con il notevole peso di 270 chili.

Vite al limite, l’ex paziente obesa ora sembra una modella: è incredibile

La sua vita era pesantemente condizionata e la sua salute compromessa. Una tale obesità raggiunta per colpa di una vita difficile e un rapporto insano col cibo. Tuttavia, il suo percorso di guarigione è stato un successo. La donna si è sottoposta a una dieta molto rigida, con l’obiettivo di arrivare a un peso compatibile con l’intervento di bypass gastrico. Tutto è andato per il meglio, visto che con la sola dieta ha perso ben 108 chili.

Dopo l’operazione le cose sono decollate, visto che ha perso progressivamente peso ed è anche riuscita a operarsi per togliere la pelle in eccesso. Oggi, alla fine del percorso, pesa appena 70 chili. Un risultato impressionante, visto che ha perso ben 200 chili. Un pieno successo per il dottor Now e per Laura Perez: oggi sfoggia la sua bellezza con molte foto sui social e il cambiamento è davvero impressionante.