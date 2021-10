Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: dopo la crisi, il colpo di scena

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Dopo lo sfogo di lei, arriva il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Belen Rodriguez sembrava aver trovato l’amore, dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, al fianco di Antonino Spinalbese.

Tant’è che la coppia, dopo meno di un anno d’amore, ha dato alla luce la piccola Luna Marie, la loro prima figlia insieme, e le cose sembravano andare davvero per il senso giusto. In quanto lei, in più di un’occasione, aveva confidato di aver finalmente trovato la sua persona, quella in grado di donarle tutto l’amore del mondo e quella serenità di cui era alla disperata ricerca.

Di recente però questa relazione è finita al centro della cronaca rosa, in quanto si è mormorato che i due stessero vivendo un forte periodo di crisi ed ad alimentare i sospetti negli utenti della rete è stato anche un recente sfogo di lei sui social che non sembrava far presagire nulla di buono in merito al loro rapporto ma nelle scorse ore è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava.

Una notizia che cambia ancora una volta le sorti della storia d’amore tra Belen e Antonino.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono lasciati? La foto toglie ogni dubbio

Ne Antonino Spinalbese ne la sua compagna Belen Rodriguez avevano mai parlato apertamente del loro rapporto, anche se alcuni gesti social sembravano confermare che le cose tra loro non stessero proseguendo nel migliore dei modi, facendo decadere tutte le certezze dei fedeli sostenitori della bella modella argentina che credevano che fosse riuscita finalmente a trovare l’amore della sua vita.

Nelle scorse ore, però, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava in quanto la coppia ha deciso di rivelare attraverso un semplice scatto come stanno le cose, spegnando una volta e per tutte i gossip sul loro conto.

Nelle scorse ore Belen e Antonino hanno pubblicato uno scatto che toglie ogni dubbio. In quanto i due sono apparsi insieme più felici che mai durante un evento organizzato dai loro amici.

Belen e Antonino non sono in crisi, in quanto fortunatamente la loro relazione prosegue a gonfie vele come non mai e attraverso la pubblicazione di questo scatto hanno deciso di spegnere il gossip sulla loro vita privata rivelando come stanno andando realmente le cose tra loro senza che si inventino storie che non hanno alcun senso di esistere.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono più felici e innamorati che mai e la cronaca rosa dovrà dedicarsi ad altri personaggi perchè la loro relazione prosegue a gonfie vele.