Squalifica inevitabile al Grande Fratello Vip 2021 dopo l’episodio notturno che ha scioccato la casa? La regia censura Sophie Codegoni.

La notte dopo la sedicesima puntata del Grande Fratello vip 2021 è stata decisamente infuocata. Scosso dal confronto con Delia Duran, Alex Belli ha palesato la volontà di abbandonare la casa per tornare dalla moglie e riprendere in mano la propria vita. Subito dopo i saluti ad Alfonso Signorini, Alex Belli ha aperto la famosa porta rossa, ma Soleil Sorge l’ha richiusa esortandolo a riflettere sull’accaduto e a decidere con freddezza cosa fare promettendogli di uscire con lui se dovesse davvero scegliere di abbandonare il reality.

Alex Belli, chiamato poi in confessionale, ha chiesto di poter parlare con la moglie per avere rassicurazioni prima di decidere se restare o meno. Tuttavia, un gesto potrebbe costargli la squalifica come ha raccontato Sophie Codegoni prima che la regia cambiasse inquadratura.

Grande Fratello Vip 2021: Alex Belli apre la porta rossa, per Sophie Codegoni è da squalifica

Alex Belli, in preda allo sconforto e scosso dall’incontro con la moglie Delia Duran, ha aperto la porta rossa, pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021. A fermarlo è stata Soleil Sorge che ha richiuso prontamente la porta. Dell’accaduto hanno poi parlato gli altri concorrenti e Sophie Codegoni ha parlato di probabile squalifica.

“Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. No, no, no, non si può proprio aprire”, ha detto Sophie.

“Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”, ha concluso Sophie.