Ecco perché la Royal Family rimpiange l’addio di Meghan

La partenza per gli States di Meghan Markle ha scatenato molte polemiche. Ma ha anche creato dei problemi alla Royal Family: ecco i dettagli

C’è la possibilità di rivedere un giorno Meghan Markle in Gran Bretagna? È la domanda che si pongono da tanti mesi tutti gli inglesi. Al momento non è possibile dare una risposta ma si può sicuramente analizzare tutto ciò che è successo negli ultimi anni. I rapporti tra l’ex attrice statunitense e la famiglia di suo marito sono stati abbastanza altalenanti negli ultimi mesi, pieni di alti e bassi.

Quando i Sussex hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna è scoppiato un vero e proprio caos. La coppia si è trasferita per qualche mese in Canada, per poi spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La villa che hanno acquistato si trova nella zona residenziale di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Meghan ha fatto di tutto per farsi accettare dalla Royal Family. Si è convertita alla Chiesa Anglicana, ha rinunciato ad una brillante carriera da attrice, si è trasferita in Inghilterra, ha chiuso tutti i profili social. Ha anche pensato di cambiare nazionalità per diventare britannica. Ma non ha potuto sopportare le offese legate al colore della sua pelle. Quelle non erano tollerabili e hanno creato una spaccatura che, forse, potrebbe ridursi presto.

Ti potrebbe interessare anche – “L’ho provato sulla mia pelle”: la confessione in diretta di Alberto Matano

La Royal Family rimpiange Meghan, ecco perché

In questi mesi i media britannici e statunitensi si sono concentrati molto sulla ‘Megxit’, ma lo hanno fatto soprattutto dal punto di vista di Meghan Markle. In pochi hanno provato a guardare la vicenda dal punto di vista della Famiglia Reale britannica, che sta pagando un caro prezzo dopo l’addio della Duchessa di Sussex. In pochi immaginano quanto l’assenza dell’ex attrice statunitense stia creando problemi alla Royal Family.

La moglie di Harry ha provato a fare di tutto per farsi accettare dai parenti di suo marito, ma non è bastato. La sua popolarità avrebbe potuto riavvicinare la Royal Family inglese con le classi più popolari. Questa vicinanza era stata molto forte quando Diana Spencer ha iniziato a frequentare Carlo. Dopo molti anni, un’altra figura molto popolare avrebbe potuto portare tanti benefici alla monarchia inglese.

Sullo stesso argomento – Tragedia per Meghan Markle dopo l’addio alla Royal Family

Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito sono cambiate tante cose. La coppia ha rinunciato ai privilegi legati alla corona inglese e, di conseguenza, ha smesso anche di rappresentare la famiglia dei Windsor in giro per il mondo. Questa assenza è molto pesante e pare che la famiglia di Harry stia provando a fare di tutto per convincere i Sussex a fare un passo indietro. Avranno successo? Lo vedremo in futuro.