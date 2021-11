Cattiverie dette dalla mamma di un gieffino: “Al Grande Fratello Vip solo per visibilità“

Il Grande Fratello Vip sta per raggiungere la conclusione del secondo mese del reality. Il cast non è partito nel migliore dei modi, ma nelle ultime settimane sono iniziate a cadere le maschere.

Dinamiche, scontri, baci e tante tensioni sono ormai all’ordine del giorno.

Le famiglie dei concorrenti guardano 24 ore su 24 la diretta dalla Casa e talvolta si divertono a scrivere i loro pensieri sui social.

Nelle ultime ore, arriva una stoccata pazzesca dalla madre di un gieffino. Lei non crede ad una persona della Casa e in una intervista si sfoga e dice tutto quello che pensa.

Vediamo di chi si tratta e chi è il concorrente del Grande Fratello Vip che non le va a genio

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, contro Mirianta Trevisan al Grande Fratello Vip: “Le parole hanno un peso“

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono due dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Da circa un mese, la coppia si sta conoscendo in modo più intimo e sono scattati anche dei baci bollenti.

L’ultima settimana di tensione causata dalla lite tra Alex Belli e Aldo Montano, ha causato grande stress a Miriana e ha utilizzato quasi come capro espiatorio il gieffino Nicola Pisu.

La Trevisan ha visto che il ragazzo si è allontanato da lei e non ha più quelle apprensioni che aveva all’inizio. In tutto ciò, però ribadisce che non vuole le coccole da Nicola, perché la showgirl ha un figlio a casa che la guarda.

Insomma, c’è odore di crisi nell’aria.

Ecco che interviene nuovamente Patrizia Mirigliani, madre del piccolo Pisu e patron di Miss Italia.

Patrizia entrò nella Casa per parlare alla coppia qualche settimana fa e disse che non era contro la loro relazione, ma che comunque Miriana doveva stare attenta a come si comportava con suo figlio.

Nelle ultime ore, la madre di Nicola ha parlato chiaro sul comportamento della Trevisan in una intervista fatta da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano.

Patrizia crede che la showgirl sia alla ricerca solo di visibilità.

“Le parole hanno un peso e la storia di Nicola dimostra quanto possono fare male, perché se sei fragile, diventano dei proiettili capaci di colpire nel profondo” dice Patrizia e aggiunge: “Nicola ha chiesto soltanto coerenza da parte di Miriana e cosa si è meritato? Tutte queste belle parole“.

La patron di Miss Italia è arrabbiatissima con Miriana e commenta che ha provato molto fastidio quando ha sentito il suo lungo sfogo contro Nicola.

Il figlio è un bravo ragazzo che non ha ma giocato con le donne e con i loro sentimenti; lui vuole solo dare tanto amore e innamorarsi.

“Si sta dimostrando coraggioso. La correttezza non deve mai mancare. Non si può umiliare o offendere gli altri” lancia la frecciatina la madre del gieffino.

Patrizia ovviamente difende suo figlio e spara a zero sulla concorrente: “Miriana Trevisan è entrata al Grande Fratello Vip in cerca di visibilità, e questo è assolutamente legittimo. I reality servono anche per questo, ma non per offendere“.

Secondo la patron un persona famosa all’interno della Casa deve essere responsabile e dare un bell’esempio ai telespettatori.

“Nicola sta vivendo il GF come una esperienza di vita, che lo aiuti a risolvere i suoi problemi che già conosciamo. Lui sta rivendicando il diritto di essere un uomo con la sua dignità, che non è una prerogativa solo femminile” dice Patrizia e aggiunge arrabbiata: “Non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne“.

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, è rimasta scioccata dal comportamento di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip dell’ultima settimana. Ha paura per suo figlio possa essere manipolato dalla showgirl e vuole proteggerlo a tutti i costi