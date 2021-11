Calano le maschere al Grande Fratello Vip: scintille tra due prime donne della Casa

Il Grande Fratello Vip, nell’ultima settimana, ha regalato tante dinamiche e scontri. Primo tra tutti quello tra Alex Belli e Aldo Montano, ma anche Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni o Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Insomma, tutti gli equilibri della Casa sono stati smontati dopo una divertente festa di Halloween.

La tensione cresce al Grande Fratello Vip e la sensazione di soffocamento continua ad aumentare.

Poche ore fa, arriva lo scontro tra due prime donne della Casa: le scintille non sono affatto mancate.

Scopriamo insieme cosa è successo

Manila Nazzaro attacca Sophie Codegoni: scintille al Grande Fratello Vip

Nello scorso appuntamento serale del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato una clip riassuntiva sulla festa di Halloween. Gli scherzi, i travestimenti e anche i baci.

Ebbene sì, la nottata è stata molto bollente con i “baci cinematografici” di Alex Belli con Sophie Codegoni e poi Soleil Stasi, ma non solo: anche le due ragazze si sono baciate.

Una donna della Casa, dopo aver visto questa scene in diretta è rimasta scioccata e, post puntata, è corsa a parlare con Sophie.

Si tratta di Manila Nazzaro che con il suo fare schietto e pacato ha voluto dire la sua alla ex tronista di Uomini e Donne.

“Ogni tanto bisogna anche sapersi fermare, era tutto eccessivo” afferma l’ex Miss Italia a proposito del “bacio cinematografico” con Soleil.

La donna consiglia a Sophie di fare attenzione a cosa fa davanti alle telecamere.

La Codegoni si difende dicendo che in realtà era una scena molto divertente, al contrario da quello che è passato in diretta: “Fidati era una cosa simpatica, vista così sembrava volgare“.

“Non era un messaggio negativo, ci sono persone che hanno un certo tipo di apertura mentale. E’ anche normalità quella” spiega Sophie.

Lei non crede di aver andato un messaggio negativo, benché in puntata si sia sentita in imbarazzo rivedendo quella scena.

Manila ritiene che baci di quel tipo dati con superficialità possano essere giudicati in modo negativo dalle persone che guardano.

“E’ una questione di buongusto. Dietro un bacio tra donne ci sono ancora dei tabu immensi” dice l’ex Miss Italia.

Sophie, dal canto suo, risponde prontamente: “Questi tabù si possono eliminare” e aggiunge che avrebbe dato quel bacio a Soleil anche se non avesse bevuto un bicchiere di troppo quella sera.

Manila Nazzaro è preoccupata: l’ex tronista ha soli diciannove anni e nonostante si senta più matura rispetto alla sua età, potrebbe lasciarsi trasportare in qualcosa che non vuole veramente fare.

L’ex Miss Italia non è scettica sul bacio, ma sulle nuove amicizie che ha fatto Sophie Codegoni con Soleil Stasi e soprattutto Alex Belli.

Che ci sia qualcosa di nascosto? Lo scopriremo solo continuando a seguire la diretta del Grande Fratello Vip