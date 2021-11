Gelo al Grande Fratello Vip 2021: “Sono allergica alle persone come te”

Gelo al Grande Fratello Vip 2021. Grandissima tensione e rapporti complicati tra due concorrenti: “Sono allergica alle persone come te”

E’ cominciato un autunno complicato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dalle parti di Cinecittà i nervi sono tesi, e nelle prossime “dirette” su Canale 5 del più famoso reality d’Italia si preannunciano vere e proprie scintille. Alex Belli, Aldo Montano, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, ma anche Sophie Codegoni e Gianmaria.

Sono questi i “vipponi” più nervosi nella casa e inclini alla polemica. Dispetti, voci che si rincorrono, ma anche accuse alle spalle. A poco serve l’atteggiamento distensivo delle “sagge” Katia Ricciarelli e Carmen Russo. I nervi sono talmente tesi che perfino l’arguta Soleil Sorge sembra tra i concorrenti più “calmi di questa edizione.

Insomma, c’è poco da aggiungere se non che le discussioni, spesso anche accese, sono all’ordine del giorno. Ancora una volta nel mirino c’è il napoletano Gianmaria, molto criticato da tutti per la sua discutibile e di certo tormentata “storia” con Sophie Codegoni. Lei nelle scorse ore lo ha attaccato in modo pesante e diretto, senza girarci attorno: “Io sono sempre stata allergica alle persone come te, devi smetterla”.

Una rabbia non da poco per l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo lei, che su Instagram è un’influencer affermata, l’imprenditore campano si comporta in modo finto e inaffidabile. Contro di lui le accuse sono di non essere chiaro e di cercare il conforto negli altri invece di prendere una posizione che punta sulla sua personalità.