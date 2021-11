Simona Ventura non si trattiene e svela: “Sono stata l’unica al mondo a farlo”

Simona Ventura non si è trattenuta e senza troppi giri di parole ha rivelato tutta la verità su ciò che è successo in passato.

Simona Ventura è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo e che durante il corso della sua carriera ha più volte sperimentato diversi format, lasciando quella che viene definita spesso come “comfort zone”.

Tant’è che di recente ha deciso di lanciarsi in un nuovo ed avvincente progetto al fianco di Paolo Perego. Stiamo parlando ovviamente di Citofonare Rai 2, un genere di programma che non aveva mai affrontato prima di ora, ma durante il corso di questi anni ha sperimentato abbastanza e non stupisce la sua scelta di volersi mettere ancora una volta in gioco. Tant’è che durante il corso di una recente intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha ricordato di essere stata l’unica al mondo ad aver sperimentato più ruoli all’Isola dei Famosi.

Simona Ventura ammette tutto: il retroscena sull’Isola dei Famosi

Simona Ventura, durante il corso dell’intervista, ha rivelato che lei è stata l’unica al mondo ad essere passata da conduttrice all’Isola dei Famosi ad essere una dei concorrenti, quando al timone della trasmissione c’era Alessia Marcuzzi su Mediaset.

Per questo motivo non sa se accetterebbe mai il ruolo di opinionista all’interno del format, che ora vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, sempre su Mediaset e non più Rai.

“Se mi piacerebbe fare l’opinionista nei reality? Oddio non lo so” ha risposto di getto la conduttrice. “Ho fatto la concorrente a L’Isola dei Famosi. Sono stata l’unica al mondo a passare da conduttrice a concorrente” ha subito aggiunto, facendo riferimento al suo switch di ruolo avuto all’interno del reality show di canale 5. “È difficile, non lo so se farei l’opinionista, ma è comunque una bellissima esperienza” ha poi concluso, sincera come sempre.

Anche se, inutile negarlo, il pubblico del piccolo schermo sogna ancora un suo ritorno in veste di conduttrice del format.