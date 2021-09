La nota presentatrice Simona Ventura cambia look e stupisce tutti i suoi fan. La simpatica conduttrice si prepara per il Festival di Venezia

In attesa di tornare in tv, stavolta con un programma più “fortunato” dei precedenti, Simona Ventura è pronta al Festival di Venezia, che è iniziato proprio in queste ore. La popolare conduttrice, molto amata dal pubblico, è tra le più attive sui social. Anche se in tv si vede meno di un tempo, i suoi tanti follower possono seguirla sul suo account ufficiale per essere aggiornati sulle ultime novità che la riguardano.

Stavolta, l’aggiornamento è di natura “estetica”, visto che la conduttrice ha mostrato su Instagram il suo nuovo taglio di capelli. Non si tratta di una vera e propria rivoluzione, ma di un cambio look che ha colpito i suoi fan. L’indizio è sicuramente i tantissimi like e commenti che sono arrivati alla sua foto.

Simona Ventura, cambio look per Venezia!

Tra questi quella di Maria Mazza (che vediamo in Avanti un altro) e di Elettra Lamborghini. “Ecco qui il mio nuovo look per Venezia 78!”, ha scritto la presentatrice torinese, che poi ha ringraziato lo staff di parrucchieri che l’hanno assistita con i consueti tag. Ma come ha cambiato il suo taglio la Ventura?

Si tratta di un caschetto liscio molto semplice, che dà al suo viso un senso di ordine ed è sicuramente più elegante del look “scombinato” che utilizzava in precedenza. Il colore, invece, sembra essere il consueto biondo, anche se un po’ più scuro. Simona sfoggerà la sua nuova pettinatura al Festival di Venezia sperando in una chiamata per tornare al più presto in tv al timone di un programma adatto alle sue capacità.