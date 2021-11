La torta al cioccolato è senza dubbio quella ricetta che fa ben partire a colazione le giornate di lavoro, e salva sempre i pomeriggi in cui si vuol fare una merenda sfiziosa! Sai che però devi stare attento a non commettere degli errori insidiosi?

La torta al cioccolato stuzzica anche i palati più difficili, perché è un dolce dal sapore unico, e che si presta anche a tante variazioni, grazie alla possibilità di associare diversi ingredienti e dare vita a nuove preparazioni. Quello che è certo è che però in tutti i casi, non devi commettere degli errori di base, perché altrimenti puoi buttare via tutto! Ecco che ti offro una guida imbattibile per avere un risultato da leccarsi i baffi.

La torta al cioccolato fa venire l’acquolina in bocca! Morbida, gustosa e al sapore di cacao, cosa ci può essere di più buono al mondo? Specialmente se è una preparazione economica e che può essere soggetta a tante varianti, basta mettere in atto un pizzico di fantasia, e la magia è fatta!

Anche la preparazione dei muffin ha dei trucchetti infallibili, infatti sapere fare queste due ricette, non può che essere un grande traguardo dato il successo che hanno entrambe.

Certamente il cioccolato è un alimento che piace quasi a tutti, ma esiste anche gente che non lo gradisce molto. Con questa guida conquisterai anche i più scettici, vedrai.

La torta al cioccolato non ha più segreti!

Se pensi che preparare un dolce a prova di errore sia impossibile, ti stai sbagliando. E’ vero che bisogna metterci tanto impegno e passione, ma anche per chi è alle prima armi è possibile creare dei piatti deliziosi! Anche la polenta può essere preparata in poche mosse, basta conoscerne dei trucchetti e non avrai più rivali. Se ci riesci per la polenta, pensa che risultato potrai avere con la torta più buona di tutte! Ecco la tecnica perfetta.

Se tra gli errori che fai più spesso c’è quello di bruciare il cioccolato, ben ti sta, perché significa che preferisci fare tutto di fretta al microonde anziché scioglierlo correttamente a bagnomaria! Se hai poco tempo e vuoi avere un risultato eccellente, devi perdere un po’ più di pazienza proprio in questa fase iniziale. Il motivo? Se in una torta al cioccolato l’ingrediente base per eccellenza non è perfetto, ecco che il gusto è pregiudicato!

Il passo successivo è stare attenti alle temperature, perché in cucina bisogna rispettare delle regole fondamentali, e tra queste non bisogna creare squilibri tra caldo e freddo, perché altrimenti il tuo impasto è da buttare. Prima di mettere il cioccolato con la tecnica a filo nel resto dell’impasto, assicurati che sia tiepido. Altrimenti sai che succede? Che la tua torta diventa mura come il marmo!

Infine, ma non meno importante, devi avere cura della leggerezza del tuo dolce. A conferire lo spessore di una nuvola gustosa non è solo il cioccolato, ma anche il burro! Se dimentichi di montarlo con lo zucchero, non potrai avere una torta morbida e delicata. Dopo di ciò puoi incorporare le uova e il resto degli ingredienti.

Fidati di queste chicche, tutti ti faranno i complimenti!