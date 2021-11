Raffaella Fico spiffera tutto dopo il Grande Fratello Vip: “Era palese”

Raffaella Fico ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip, spifferando ogni cosa che non si è vista.

Raffaella Fico è stata una delle ultime concorrenti ad abbandonare la casa del GF Vip. La showgirl, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Soleil Sorge.

Tant’è che anche durante l’ultima puntata, le due hanno discusso in quanto Raffaella ha trovato l’atteggiamento della Sorge inadeguato, visto che si è lasciata andare ad un bacio passionale con Alex Belli e non ci sarebbe nulla di male se lui non fosse sposato con Delia Duran, che non ha affatto reagito bene.

La Fico, però, durante un suo intervento a Casa Chi, ha spifferato ogni cosa su Alex e Soleil, rivelando ciò che il pubblico non ha visto in queste settimane di permanenza.

Raffaella Fico svela un retroscena su Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip

Raffaella Fico, durante il suo intervento nel programma virtuale condotto da Rosalinda Cannavò, che anche lei ha provato quest’esperienza durante la passata stagione televisiva, ha ammesso di aver intuito una certa sintonia tra Alex e Soleil e che questa fosse palese anche a tutti gli altri concorrenti. Nonostante i diretti interessati parlino soltanto di amicizia tra loro, sviando qualsiasi possibile avvicinamento. Anche se la notte di Halloween dimostra l’esatto contrario.

“Cosa penso di questa coppia? Io che ho vissuto fin dall’inizio ho notato un certo interesse“ ha spiegato la Fico senza troppi giri di parole. “Era palese fin dall’inizio…” ha subito aggiunto, rivelando che cosa pensa di questa vicinanza tra i due concorrenti più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. “C’è una forte attrazione tra i due e forse qualcosa in più” si è poi sbilanciata. “C’è questo trasporto e lo si vede quando si guardano e stanno insieme”.