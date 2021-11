La clamorosa confessione sul retroscena della famosa fiction: “Dovevo essere Don Matteo. Terence Hill è stato scelto solo perché rifiutai

C’è grande attesa per la prossima stagione di Don Matteo. La novità di questa 13esima edizione è grossa, e riguarda l’addio del protagonista principale. Colui che dà il nome alla storica fiction, non ci sarà più. Ufficiale l’addio di Terence Hill, che saluterà a metà delle 10 puntate previste (quindi la quarta o la quinta, non è ancora chiaro) per far posto a un nuovo protagonista.

Si chiamerà Don Massimo e sarà interpretato da Raul Bova. Per ora la serie continuerà a chiamarsi “Don Matteo”, ma in futura – qualora dovesse essere ancora confermata – dobbiamo aspettarci anche un cambio di nome. E per un Don Matteo che va e un Don Massimo che arriva c’è anche un “Don” mancato. Incredibile ma vero, il ruolo di Terence Hill era stato offerto a un personaggio “insospettabile”.

Don Matteo, il protagonista poteva essere un personaggio assolutamente inaspettato!

Curioso, perché non si tratta di un attore, ma di un conduttore tv. “Volevano farmelo fare a me – ha spiegato – ma ho rifiutato e quindi hanno chiamato Terence Hill”. Ebbene sì, il grande attore di origini americane il “ripiego” suo? “Non scherzo – spiega – ma io vivevo a Roma e dovevo trasferirmi a Gubbio per otto mesi. Non me la sono sentita, per non lasciare mia moglie e mia figlia”.

Parliamo del simpatico Giancarlo Magalli, che tuttavia spiega come non si siano dimenticati di lui. “Anche se non ho interpretato Don Matteo parteciperò alla prossima stagione – ammette – lo farò nel ruolo di un sacerdote che confesserà il nuovo protagonista, Raul Bova”. Un simpatico cameo per un protagonista mancato.