Grande fratello Vip 2021, prima squalifica? Colpo di scena in arrivo

Grande Fratello Vip 2021, c’è la prima squalifica? Colpo di scena in arrivo dopo gli ultimi avvenimenti in casa.Alfonso Signorini pronto ad intervenire.

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda venerdì 5 novembre sarà ricca di colpi di scena. Il pubblico, dopo quanto accaduto nelle scorse ore nella casa di Cinecittà, si aspetta una squalifica per Alex Belli. Ma è ciò che avverrà?

L’attore è finito sul banco degli imputati per una battuta infelice su Manuel Bortuzzo che ha scatenato un’accesa polemica sui social portando allo schieramento anche di molti personaggi famosi. Dalle prime anticipazioni sappiamo che la battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo sarà uno degli argomenti principali che affronterà Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip 2021, ecco cosa accadrà dopo la battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo

Alex Belli sarà uno dei protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Oltre alla lite con Aldo Montano, Alex Belli sarà al centro del nuovo appuntamento del reality show anche per aver pronunciato una battuta su Manuel Bortuzzo. “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“, è la frase detta dall’attore che ha scatenato un’accesa polemica e portato Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ad intervenire sui social.

«Alex Belli – ha scritto Franco Bortuzzo su Instagram – Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma poi si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l’abbia».

Della vicenda ha parlato Cristina Lodi, manager di Manuel. Ai microfoni di 361 Magazine, Cristina Lodi ha dichiarato:

“Abbiamo pensato molto se prendere una posizione e, con grande rammarico, siamo rimasti molto addolorati leggendo i tanti messaggi ricevuti da persone disabili e dalle loro famiglie. Dalle loro parole abbiamo capito che spesso si sono sentiti derisi, emarginati. Molti di loro ci hanno fatto capire che, spesso, non hanno la forza per scherzare sulla loro disabilità. E che le parole di Alex e le risatine di Soleil sono un vero e proprio schiaffo in pieno viso! Alla luce di tutto ciò, riteniamo opportuno che a prescindere da quella che sarà poi la reazione di Manuel, vengano presi dei provvedimenti. In nessun luogo dovrebbero passare questi messaggi, a maggior ragione all’interno della casa del Grande Fratello”.