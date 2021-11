Quali sono i segni più falsi dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più falsi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più falsi dello zodiaco, quelli che spesso nascondono la verità e provano a sembrare quello che, in realtà, non sono. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più falsi. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni più falsi dello zodiaco

Bilancia: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono false ma non cattive. A volte risultano false senza volerlo, perché non sanno spiegarsi bene e non riescono ad essere sinceri a causa della loro timidezza. Si tratta di persone emotive che spesso hanno paura del giudizio degli altri. Questo li spinge a mentire, ma lo fanno per proteggersi e non per mettere zizzania.

Cancro: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno molta immaginazione. Spesso sembrano gentili ed educati ma si tratta di una maschera. Le persone nate sotto questo segno sono talmente false da approfittare anche delle debolezze altrui. Bisogna fare molta attenzione a frequentare una persona di questo segno zodiacale.

Scorpione: le persone nate sotto questo segno sanno manipolare gli altri. Riescono a farsi raccontare i segreti più profondi e poi vanno a raccontarli in giro, dimostrandosi dei pessimi amici. Lo Scorpione è sempre particolarmente misterioso ed ambiguo e si comporta in questo modo per istinto di difesa, non perché vuole essere cattivo con gli altri.

Vergine: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono dei calcolatori. Farebbero qualsiasi cosa pur di ottenere un vantaggio. Per questo motivo, mentono in maniera spudorata e scappano quando una situazione diventa troppo complicata. La Vergine si preoccupa solo dei propri problemi, ignorando quelli altrui.

Ariete: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono tra le più cattive. Probabilmente si tratta del segno più falso per eccellenza perché non perde tempo a ridere di qualcuno che è in difficoltà. L’Ariete soffre di manie di protagonismo, gli piace stare al centro dell’attenzione e si circonda soltanto di persone entusiaste dei suoi modi di fare. Pur di piacere a qualcuno, sarebbe in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa.