Test: scegli una lettera e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Ti proponiamo cinque lettere: A-I-R-F-M. Quale di queste lettere preferisci? C’è una lettera che ti ricorda un evento particolare o qualcosa che ti ha cambiato la vita? Scegline una e scopri la tua vera personalità.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste cinque opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Lettera A: questa lettera simboleggia l’azione. Se l’hai scelta, vuol dire che sei una persona molto pragmatica perché hai scelto la prima lettera dell’alfabeto. Ti piace agire immediatamente, spesso prendendo la decisione giusta.

Lettera I: questa lettera simboleggia l’istinto. Se l’hai scelta, vuol dire che fai le tue scelte senza pensarci troppo. Ogni tanto prova ad usare anche la razionalità.

Lettera R: questa lettera simboleggia la resilienza. Se l’hai scelta, vuol dire che hai le spalla abbastanza larghe per sopportare le avversità della vita. Riesci ad imparare anche dalle esperienze negative.

Lettera F: questa lettera simboleggia la fantasia. Se l’hai scelta, vuol dire che sei una persona molto creativa. Riesci ad emergere grazie al tuo talento e gli altri apprezzano molto questo aspetto del tuo carattere.

Lettera M: questa lettera simboleggia la metamorfosi. Se l’hai scelta, vuol dire che sei una persona che ama i cambiamenti. Non sei statico, ti piace spostarti. Sei in grado di adattarti in qualsiasi contesto o situazione.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale lettera hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.