Cosa hanno in comune Adele e Meghan Markle? I dettagli

Meghan Markle è sempre al centro delle attenzioni di tutti i media britannici. Ecco una notizia che riguarda la Duchessa e la cantante Adele

Cosa hanno in comune Adele e Meghan Markle? Meghan è stata una brava attrice fino al giorno del suo matrimonio. La sua principale interpretazione è sicuramente quella di Suits, una serie tv andata in onda su Netflix qualche anno fa, ambientata a New York. Adele è una cantante britannica classe ’88, ha ottenuto un grosso successo quando aveva appena vent’anni. Da quel momento ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

Ma cosa hanno in comune un’attrice statunitense e una cantante britannica? E perché in queste ore si parla tanto di Adele e Meghan Markle con tutta questa insistenza? La risposta arriva addirittura dall’Australia, dove Thomas Markle jr sta per partecipare all’edizione locale del Grande Fratello Vip.

Thomas, che condivide il padre con la sua sorellastra, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di entrare nella casa. Queste parole hanno fatto discutere molto, sia in Australia che in Gran Bretagna. E il Daily Express ha provato a fare un paragone tra le parole di Thomas ed alcune notizie che riguardano Adele. Ecco tutti i dettagli.

Adele e Meghan sono rivali in amore?

La storia che vogliamo raccontarvi oggi parte dall’Australia, dove Thomas Markle junior, fratellastro di Meghan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partecipare all’edizione locale del Grande Fratello Vip: “Meghan è superficiale ed egoista, si vergogna della sua famiglia. Il suo vecchio matrimonio è durato due anni, poi si è stancata. Farà così anche con Harry. Lo scaricherà sicuramente”.

Parole dure che hanno permesso al Daily Express di tirare fuori altre dichiarazioni provenienti dal passato. Si tratta di parole pronunciate dalla cantante Adele nel lontano 2011: “Sto cercando il Principe Harry. So che ho detto che non sarei uscita con un rosso, ma è il Principe Harry! Sarei una vera duchessa!”.

Anche Adele, come aveva fatto Meghan Markle, andrà da Oprah Winfrey per un’intervista. La cantante presenterà il suo nuovo album e forse potrebbe arrivare anche qualche domanda su queste dichiarazioni di dieci anni fa. Ovviamente si tratta di una forzatura, ma le parole del fratellastro di Meghan potrebbero rappresentare un campanello d’allarme in ottica futura per i Sussex.