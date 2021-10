Incredibile: il popolo britannico ha scelto, vuole lui al trono

By

Royal Family: secondo un recente sondaggio, il popolo britannico avrebbe scelto l’erede al trono britannico. Il risultato è incredibile

La Regina Elisabetta festeggerà nel 2022 i settanta anni al trono. Un risultato straordinario per l’anziana sovrana, che lo scorso 21 aprile ha compiuto 95 anni. È inevitabile, a causa della sua età, che le voci sul suo erede al trono inglese siano sempre più forti. Da diversi anni, infatti, nel Regno Unito va avanti un forte dibattito.

Chi dovrebbe essere il prossimo Re d’Inghilterra? Al momento una cosa è certa: dopo 69 anni di regno, Queen Elizabeth non ha alcuna intenzione di lasciare il trono Windsor. Dopo la morte di suo marito Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021, qualcuno aveva ipotizzato una sua possibile abdicazione.

Leggi anche – Test: qual è il tuo cibo autunnale preferito? Scopri la tua vera personalità

Ma non sarà così. La Regina Elisabetta va avanti e sta preparando il giubileo del 2022. Nonostante questo, le voci su chi prenderà il suo posto restano sempre molto forti, soprattutto in Inghilterra. Negli ultimi giorni, diversi talk show britannici si sono occupati della questione, effettuando numerosi sondaggi tra la popolazione.

Il sondaggio potrebbe sembrare scontato ma in realtà non è così. La popolazione inglese ha indicato una strada molto chiara, non c’è alcun dubbio. Vediamo insieme l’esito del sondaggio più significativo effettuato nelle ultime settimane e scopriamo qual è stata la reazione dei diretti interessati.

Ti potrebbe interessare anche – “Lo faccio tre volte a settimana”: Elisabetta Canalis svela il suo segreto di bellezza

Trono inglese: chi ha scelto il popolo?

Il Daily Express ha effettuato un sondaggio su un campione di 3.043 adulti. La domanda è molto gettonata negli ultimi anni in Inghilterra: “Chi vorresti vedere come erede di Elisabetta?”. Questo quesito scuote da sempre gli equilibri all’interno della Royal Family, anche se Queen Elizabeth non sembra aver intenzione di abdicare, nonostante l’età avanzata.

Il sondaggio potrebbe sembrare scontato, visto che Carlo sarebbe l’erede designato. E invece non è così. Il Principe William ha i favori del popolo, almeno in questo momento. È lui il membro più popolare della Royal Family. Il figlio di Diana ha ottenuto più preferenze di tutti, anche di suo fratello Harry.

Ai nostri lettori interessa anche – Guerra tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: volano insulti al GF Vip nel cuore della notte

Il 41% dei votanti ha indicato il Principe William, mentre il 30% ha scelto Carlo. Il restante 29% è andato al resto dei membri della Royal Family. Una vittoria schiacciante per il Duca di Cambridge, dunque. Decisivo è stato il suo recente sostegno a favore delle cause per la salvaguardia dell’ambiente.

Anche Kate ha ottenuto un ottimo consenso, arrivando quinta nel sondaggio tra i membri più amati della Famiglia Reale britannica. Dopo Elisabetta, quindi, ci sarebbe William nel cuore e nella speranza del popolo inglese. Ma sarà veramente così? Come si stabilisce chi dovrà prendere il posto dell’anziana sovrana? Vediamo insieme la linea di successione al trono inglese ed alcune interessanti ipotesi.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Miriana Trevisan, triste retroscena: svelato il vero motivo della titubanza su Nicola

La linea di successione al trono inglese

Se William è il preferito del popolo inglese, Carlo è il primo erede designato alla successione del trono britannico, attualmente occupato da sua madre, Elisabetta II. L’anziana regina festeggerà il suo settantesimo anno a capo della famiglia dei Windsor il prossimo anno, quando ci sarà il giubileo in suo onore.

Per quella occasione, sono previsti numerosi giorni di festa e probabilmente rivedremo l’intera famiglia unita. Da quando hanno lasciato la Gran Bretagna, infatti, Meghan Markle ed il Principe Harry non sono mai stati presenti ad un evento pubblico che riguardasse la Royal Family inglese.

Sullo stesso argomento – Royal Family: cosa mangia Meghan Markle? Ecco la sua dieta

Sulla carta è Carlo il primo erede al trono di sua madre, mentre suo figlio William è il secondo nella linea di successione. Dopo di loro ci sono George, Charlotte e Louis, i tre figli di Kate e William. Harry è soltanto al sesto posto nella linea di successione, mentre suo figlio Archie viene immediatamente dopo di lui, al settimo posto.

L’ottavo in questo particolare elenco è Andrea, fratello di Carlo, recentemente coinvolto in alcuni scandali che potrebbero addirittura escluderlo da qualsiasi ruolo ufficiale e pubblico. E poi arrivano tutti gli altri, fino al ventesimo posto di Lena, la nipotina del Principe Carlo. Per avere delle risposte, ovviamente, bisognerà aspettare la morte di Elisabetta. Ma una cosa è certa: la regina non mollerà mai il suo prezioso trono.