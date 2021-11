Tale e Quale sospeso: Carlo Conti resta in panchina, ecco perchè

Tale e Quale Show è stato sospeso. Il noto programma di Carlo Conti purtroppo non andrà in onda il venerdì sera su Rai 1. Ecco perché.

Tale e Quale Show è senza dubbio uno dei programmi di successo guidati da Carlo Conti sul primo canale. Anche quest’anno, il programma è riuscito a battere la concorrenza, facendo collezionare alla rete e al suo conduttore veri e propri ascolti record.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, e che riesce ancora ad ottenere nonostante il format non sia più giovanissimo, la rete ha scelto di sospenderlo. Venerdì prossimo, infatti, per la precisione il giorno 12 novembre, il programma di Carlo Conti non andrà in onda. Ecco per quale motivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stato una star di Tale e Quale Show, ecco cosa fa oggi

Batosta per Carlo Conti: Tale e Quale Show sospeso

Il pubblico del piccolo schermo era curioso più che mai di vedere le performance degli artisti scelti da Carlo Conti, ma purtroppo dovrà farne a meno. Anche se soltanto per una settimana. In quanto a saltare, è bene precisare, è soltanto l’appuntamento previsto per venerdì 12 novembre poi proseguirà normalmente la sua messa in onda. Ma per quale motivo la Rai ha scelto di dare uno stop al programma più amato dai telespettatori?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tale e Quale Show, il giudice non perdona e le dichiara guerra: “Sono scioccata!”

Il motivo di tale scelta ha a che fare con il mondo dello sport. In quanto venerdì 12 novembre è previsto all’appuntamento con la Nazionale Italiana di calcio guidata da Mancini. L’incontro, che sarà trasmesso su Rai 1, risulterà essere utile per comprendere se l’Italia si qualificherà o meno ai Mondiali di calcio 2022.

Un brutto colpo per Carlo Conti che dovrà rinunciare alla messa in onda di Tale e Quale Show, ma dopo di tutto è soltanto per una puntata. Anche se ai telespettatori questa scelta dell’azienda di mettere un freno alla trasmissione, seppur per una puntata sola, non ha fatto fare i salti di gioia. In quanto vorrebbero più programmi del genere: puliti, divertenti ed in grado di strappare sempre un sorriso.