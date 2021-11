Com’era Simone Montedoro da giovane? La foto lascia senza fiato

La foto dell’attore Simone Montedoro da giovanissimo fa impazzire i fan che lo rivorrebbero sul set di Don Matteo per la prossima stagione

Simone Montedoro è un attore che negli ultimi anni si è fatto apprezzare tantissimo dal pubblico. Al di là della sua innegabile bravura, c’è anche l’aspetto fisico che non guasta e che lo rende decisamente apprezzato per una bellezza molto evidente. Ma non è solo questo: lo abbiamo visto tra i personaggi principali di Don Matteo (che adesso ha lasciato) ma anche in altre fiction di successo.

Mentre i suoi fan chiedono a gran voce il ritorno a Don Matteo, che avrà grandi cambiamenti con l’addio di Terence Hill e l’arrivo al suo posto di Raul Bova. Richiesta che sarà difficile da esaudire, ma intanto Montedoro fa colpo anche quando non è sugli schermi per una nuova fiction.

Simone Montedoro, la foto da “giovanissimo” fa impazzire i fan

Ad esempio, su Instagram è spuntata una sua foto da giovanissimo che ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers. L’ha pubblicata l’attore sul suo profilo ufficiale, ottenendo un grande successo. Simone, che non è un giovanotto (classe 1973, quindi si avvia verso i 50 anni) appare decisamente in forma, molto più giovane ed evidentemente questa foto è piaciuta parecchio.

L’attore è stato protagonista in molte serie italiane di successo, da Distretto di Polizia a Un Medico in Famiglia 3 passando per Don Matteo 6, nel quale interpretava il commissario di polizia Giulio Tommasi. E’ stato anche protagonista nel 2017 a Ballando con le Stelle, e da due anni conduce con successo “Prima Festival”, che apre ogni puntata del Festival.