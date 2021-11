Si allarga la famiglia per una coppia del Grande Fratello Vip: in arrivo un maschietto!

Il Grande Fratello Vip è una ottima opportunità per le persone famose per farsi conoscere nella propria totalità.

E’ anche una grande rampa di lancio per quei personaggi che non hanno ancora avuto la possibilità di essere conosciuti da tutti, come successe l’anno scorso a Tommaso Zorzi che è divenuto noto anche tra il pubblico più adulto.

Questo reality permette inoltre di fare conoscenze tra persone che non si sarebbero mai incontrate nella vita se non in questo modo.

Con la conoscenza può nascere anche un amore fino a trovare la propria anima gemella.

Oggi, parliamo proprio di una coppia che è nata sotto il tetto della Casa del Grande Fratello Vip. La famiglia si allarga e sta per nascere un bellissimo maschietto.

Vediamo di qualche coppia del Grande Fratello Vip si tratta e che nome hanno scelto per il bambino

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: coppia del Grande Fratello Vip presto genitori di un maschietto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una coppia da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Lei è una influencer di 41 anni, mentre lui è il figlio d’arte degli attori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi.

I due entrarono nella Casa ben due edizioni fa e dopo qualche mese di convivenza nacque un forte amore.

Il pubblico non è mai stato molto convinto del sentimento della influencer per Ciavarro, ma nonostante ciò, la coppia è riuscita a far capire che il loro amore è vero.

Adesso, Clizia e Paolo convivono insieme a Roma e stanno aspettando un bambino!

A febbraio nascerà il primo bambino della coppia.

La Incorvaia è già mamma di Nina avuta sei anni fa dall’ex marito Francesca Sarcina, nonché leader de Le Vibrazioni.

Per Paolo Ciavarro è una avventura tutta nuova e all’età di trenta anni è pronto a diventare padre.

Anche Eleonora Giorgi e Massimo sono pronti, perché finalmente diventeranno nonni.

La coppia ha già scelto anche il nome del bambino. Dopo aver scoperto che avranno un maschietto, Paolo e Clizia hanno scelto di chiamarlo Gabriele.

Questo è uno dei dieci nomi più utilizzati degli ultimi dieci anni e significa “Uomo di Dio“; Gabriele è infatti il nome di uno degli Arcangeli.

I due fidanzati non hanno specificato per quale motivo abbiano optato per questo nome, ma intanto si stanno dedicano al corredino.

I futuri genitori sono stati fotografati dal settimanale Nuovo mentre sceglievano accessori e tutine in un negozio a Roma.

Paolo, nelle foto dei paparazzi, è palesemente innamorato. Coccola, bacia e abbraccia la sua Clizia. La coppia è super romantica.

Voci di corridoio fanno intendere che dopo la nascita di Gabriele e l’assestamento in casa, la coppia convolerà a nozze.

Entrambi, infatti, non hanno mai nascosto la loro voglia di diventare marito e moglie.

Il caso ha voluto che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si siano incontrati nello stesso momento al Grande Fratello Vip. Da quel momento l’amore ha planato su di loro e sono pronti ad allargare la famiglia. Auguriamo alla coppia buona fortuna!