Il crollo di Clarissa Selassié al Grande Fratello Vip: lacrime amare

Clarissa Selassié è senza dubbio il membro del trio delle principesse con più carattere, proprio per questo nessun fan dal Grande Fratello Vip avrebbe potuto mai immaginare tanto sconforto! Ecco tutta la verità di quanto accaduto.

Clarissa è una delle principesse etiopi della famiglia Selassié, irremovibile, forte e tenace, che ha sempre dimostrato con tanta eleganza di essere una persona con dei principi e con le idee ben chiare. E’ vero però che al di là del personaggio, anche la Princess più tosta, è una persona che come tutti ha dei momenti di sconforto. Impensabile reazione, ma il Grande Fratello Vip documenta tutto e manda in onda delle scene che hanno colto di sorpresa i fan. Ecco le motivazioni del crollo più inaspettato.

Clarissa è senza dubbio un’ottima concorrente al Grande Fratello Vip, forse però ancora non ha dato il meglio di sé. Infatti, gli ultimi avvenimenti lo dimostrano: è una bomba ad orologeria pronta a scoppiare! Nessuno si sarebbe mai aspettato un evento del genere, ma ciò che è destinato a venire fuori, prima o poi si verrà a sapere.

Di recente, sono avvenuti diversi sconvolgimenti. Ad iniziare dalle continue polemiche, ma dalle quali si è scoperto qualcosa di più: cadono le maschere e spunta fuori la verità per alcuni gieffini molto discussi.

Tra rivelazioni e novità, ecco che non poteva mancare quella della principessa in apparenza con più carattere, ma che sotto sotto nasconde un cuore tenero.

Clarissa Selassié senza filtri: il motivo delle sue lacrime

Clarissa è una new entry nel mondo della tv, e fa il suo debutto con il Grande Fratello Vip, il quale è il reality per eccellenza che può dare quella visibilità che altri non possono offrire. E’ una vetrina sotto osservazione 24 ore su 24, e questo non ha potuto che far scaturire discussioni, proprio a causa delle ultime dichiarazioni. Una confessione d’amore turba gli animi della casa, ma non solo. Perché a rattristire la Princess ce ne vuole, ma quanto accaduto la sconvolge profondamente.

Tutto accade come di consueto, quando sono tutti riuniti. Forse, soltanto in stanze separate i vipponi di Alfonso Signorini riescono a convivere, ma la situazione è degenerata in temi abbastanza importanti. Stanno pranzando, e scoppiano critiche sul come il concorrente Gianmaria ha preparato il riso.

Chi ha incendiato la miccia del litigio? Alex Belli, Soleil Stasi e Katia Ricciarelli, i quali hanno pesantemente criticato quanto mangiato, perché crudo e dal brutto sapore. Ecco che Clarissa non riesce a tollerare le lamentele, perché è adirata, triste e amareggiata per tutte quelle persone che a causa della povertà non possono mangiare, mentre loro si lamentano con continuità.

Miriana e Jo vicine a queste tematiche oltre che alla giovane, le stanno accanto e ascoltano tutto ciò che ha da dire, confermando quanto le sue intenzioni siano da apprezzare.

Soleil invece continua a giudicare, specialmente a non sopportare questi drammi e tragicità esasperati, di contro le sorelle Selassié e gli altri coinquilini non tollerano più il suo modo di fare scontroso e sprezzante. Come finirà la discussione? Restiamo aggiornati!