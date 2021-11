Incredibile: 240 milioni di vendite! Ecco lo smartphone del momento

C’è uno smartphone che sta letteralmente spazzando via la concorrenza. Con 240 milioni di prodotti venduti, questa azienda sta fatturando miliardi di euro

Il mercato degli smartphone è da alcuni anni esploso. La vendita di questo genere di prodotti è aumentata a dismisura rispetto ad un decennio fa. Ormai tutti hanno almeno uno smartphone e, spesso, c’è chi non riesce proprio a fare a meno di acquistare il nuovo modello. A volte c’è chi acquista un nuovo modello prima ancora che venga messo sul mercato, in prevendita.

Alla luce di questi dati, tutti i principali produttori di smartphone stanno investendo molto in questo settore, fatturando decine di milioni di euro. Questo settore non ha dovuto subire alcuna crisi negli ultimi anni e sta reggendo molto bene le terribili conseguenze della pandemia mondiale, nonostante qualche difficoltà a livello produttivo.

Redmi è un marchio che fa parte del gruppo Xiaomi e negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. I modelli di questa marca sono arrivati in Europa da un po’ di tempo e si stanno facendo rispettare anche davanti al cospetto di aziende che fatturano di più. E c’è un modello in particolare che sta andando benissimo, vediamo di quale si tratta.

Redmi Note: 240 milioni di smartphone venduti

Redmi ha comunicato alcuni dati che gli esperti aspettavano da tempo. In occasione del debutto di Note 11, l’azienda cinese ha comunicato che la serie Redmi Note avrebbe superato quota 240 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Un numero impressionante per un brand in costante crescita negli ultimi anni.

Nel marzo 2020 gli esemplari venduti erano 110 milioni, diventati poi 140 a novembre e 200 all’inizio di quest’anno. In meno di un anno, l’azienda ha venduti altri 40 milioni di smartphone. Questi dati hanno sicuramente reso felice il CEO dell’azienda, Lu Weibing, considerando la concorrenza molto spietata.

Il principale concorrente di Redmi è sicuramente Huawei, che in passato aveva il controllo del mercato per questa tipologia di smartphone e adesso dovrà fare attenzione all’ultimo Redmi Note 11. Questo smartphone, infatti, ha caratteristiche molto competitive ed un prezzo accessibile, considerando la potenza del processore. Sarà sicuramente un altro grande successo per questa azienda.