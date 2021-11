Miriana Trevisan delude, l’attacco è durissimo: “Che cosa stai facendo?”

Miriana Trevisan lo ha deluso, l’attacco del suo Lui non è passato inosservato e nelle scorse ore è venuta a galla la verità.

Miriana Trevisan durante il corso della sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini si è avvicinata a Nicola Pisu. Quest’ultimo ha ammesso in più di un’occasione di essere innamorato di lei, ma l’ex ragazza di Non è la Rai ha sempre messo un freno alla loro conoscenza per due motivi specifici.

Il primo la spaventa la differenza di età che li separa e poi perché ha paura della reazione di suo figlio, che da casa segue il tutto con attenzione. Ma come avrà reagito proprio su figlio di fronte a questo legame speciale con il suo compagno di viaggio?

A rivelarlo è stato Pago, l’ex marito di lei, che intervistato a Casa Chi ha rivelato la reazione di loro figlio di fronte a quanto accaduto nella casa del GF Vip nelle scorse settimane.

GF Vip: la reazione del figlio di Miriana Trevisan al flirt con Nicola Pisu

Pago, durante il corso del suo intervento a Casa Chi, ha ammesso in un primo momento che suo figlio non aveva affatto reagito bene. In quanto è molto affettivo nei confronti di Miriana Trevisan e per questo era rimasto spiazzato nel vedere un certo avvicinamento con Nicola Pisu, ma con il passare dei giorni è riuscito a tranquillizzarsi e a vivere di riflesso quest’esperienza in maniera molto più serena.

“Cosa pensa mio figlio di tutto questo? Lui ha già vissuto suo papà in quelle situazioni in maniera molto travolgente“ ha ricordato Pago durante il corso dell’intervista. “Però la mamma è sempre la mamma” ha aggiunto. “Lui è più geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse il figlio fidanzatino della mamma” ha poi confidato al grande pubblico. “All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. Ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica” ha infine concluso.