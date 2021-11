Manuel Bortuzzo, proposta proibita a Lulù selassiè: colpo di scena al GF Vip

Manuel Bortuzzo ha fatto una proposta proibita a Lulù Selassiè, ma come avrà reagito quest’ultima al Grande Fratello Vip?

Manuel Bortuzzo, durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei confronti di Lulù Selassiè. Anche se durante una fase iniziale della loro conoscenza, lui l’aveva allontanata più volte a causa dell’eccessiva vicinanza di lei, ma con il passare del tempo sono riusciti a trovare un giusto equilibrio.

Nelle scorse ore però, Manuel ha deciso di fare il primo passo, facendo una proposta proibita al GF Vip che ha fatto impazzire non solo la Principessa della casa più spiata d’Italia ma anche i loro fedeli sostenitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande fratello Vip 2021, prima squalifica? Colpo di scena in arrivo

Lulù Selassiè sorpresa da Manuel Bortuzzo al GF Vip: lui si dichiara così

Il tutto è iniziato mentre Manuel e Lulù si trovavano in cucina insieme agli altri concorrenti di Alfonso Signorini. Ad un certo punto però, come potete vedere dal video incorporato in fondo a questo articolo, il nuotatore ha detto alla sua principessa di non avere alcuna intenzione di rivelarle dove lui abita, ma attenzione non ha alcuna intenzione di allontanarsi da lei. Tutt’altro, c’è un motivo specifico per cui ha scelto di pronunciare simili parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scintille tra prime donne al Grande Fratello Vip: calano le maschere

Manuel ha confidato alla sua Selassiè di non volerle dire dove abita perché vuole portarla lui e bendata. La sua proposta proibita ha fatto impazzire non solo Lulù, ma anche gli utenti della rete che fin dall’inizio di quest’esperienza non hanno fatto altro che supportare la nascita di questa relazione ed ora, dopo le parole di lui, sono convinti che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia e che Bortuzzo sia pronto a fare il passo successo e di portare questo rapporto a qualcosa di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel e Lulù (@team_luluemanuel)

Lulù e Manuel al Grande Fratello Vip sono ormai diventati i beniamini del web.