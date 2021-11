Il paradiso delle signore: arriva il ritorno che tutti aspettavano

“Il paradiso delle signore”, per la nota “soap” pomeridiana della Rai sono in arrivo delle novità davvero sorprendenti. Le anticipazioni

Il “Paradiso delle Signore” continua ad appassionare e a coinvolgere il pubblico del pomeriggio di Rai 1. Partita come fiction seriale, l’idea è stata di convertire la serie in una “daily” sullo stile delle soap opera, diventando di fatto un successo innegabile.

Alcuni dei personaggi sono molto amati, tra questi quello interpretato da Tina Amato (Neva Leoni), che continua a “lottare” contro i fantasmi del suo passato. La soap è ormai arrivata al sesto anno, e in questa stagione ne stanno davvero succedendo di tutti i colori.

Leggi anche – Proposta di matrimonio sul set de Il Paradiso delle signore: la soap si trasforma in realtà

Il Paradiso delle Signore: un atteso ritorno sembra poter diventare realtà

Ma non c’è soltanto Neva, altro personaggio amato e discusso è quello interpretato da Luca Capuano, vale a dire Sandro Recalcati. Era nell’aria, ormai, che lui potesse prima o poi ricomparire. Adesso sembra essere arrivata la conferma. L’indizio è un post dello stesso attore su Instagram, che ha pubblicato una storia in cui sembra comparire sul set.

Leggi anche – Ricordate Alessandro Tersigni? Dopo il Grande Fratello, il matrimonio con l’ex Amici

Tuttavia, sui social si discute: le riprese della serie avvengono con molto anticipo rispetto alla messa in onda, e qualcuno non esclude nemmeno che questa possa essere una vecchia foto. In realtà l’immagine sembra attuale, ma il ritorno del popolare personaggio, a questo punto, non si può prevedere prima del 2022.