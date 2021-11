Il dramma superato della dama di Uomini e Donne: racconto inedito

Dramma per dama di Uomini e Donne, ma c’è qualcosa di più. Di recente ha confessato la verità della sua sofferenza, usando parole toccanti che hanno sconvolto i fan che la seguono, ecco cos’è accaduto.

La dama per eccellenza di Uomini e Donne ha vissuto un dramma difficile da superare, ma la situazione sembra essere volta per il meglio. Il salotto del dating show più amato di Canale 5, presentato dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, continua ad essere una garanzia di intrattenimento per il pubblico a casa che non perde un solo appuntamento con l’amore! Ecco la sconvolgente rivelazione.

Il dramma colpisce la dama di Uomini e Donne con più seguito, perché negli ultimi tempi ha dimostrato il suo carattere e i suoi principi, aspetti che l’hanno resa molto amata al fedelissimo pubblico che non perde un solo appuntamento per sapere come procede la sua storia d’amore.

Il dating show di Canale 5 ha in serbo tante soprese. Infatti, tra le ultimissime è trapelato un evento che ha destabilizzato come una doccia fredda la contestata Gemma Galgani, sarà la volta buona di rinunciare alla ricerca dell’anima gemella?

Ecco che tra rinunce e malumori, ne subentrano degli altri inediti che hanno sconvolto tutti, specialmente per la dama più seguita nei social.

Dramma svelato per dama di Uomini e Donne più amata

Il dating show di Canale 5 lascia senza parole i fan, il motivo? Stanno accadendo una serie di eventi che nessuno si sarebbe aspettato. Il primo è la rottura di una coppia molto amata, infatti spuntano anche i retroscena che svelano la verità dei fatti, ma non finisce qui. La dama in questione protagonista della notizia di oggi, svela dei dettagli sull’evento che l’ha devastata, e dando ai fan una bella lezione di vita.

Si tratta di Isabella Ricci, è la donna più elegante e fascinosa del momento, nonché acerrima rivale della tanto criticata Gemma Galgani. Sono due donne così diverse, ma che al tempo stesso portano avanti lo stesso obiettivo: trovare l’amore.

Ecco che per la Ricci le cose si intrecciano e hanno dei risvolti drammatici, proprio a causa della malattia che l’ha colpita. La dama più elegante ha sofferto di tumore, per cui si è dovuta curare con chemio e antibiotici, una soluzione che le ha fatto superare il male, ma aggravare il senso dell’udito.

Insomma, un bel problema, ma che con tanta forza di volontà sta cercando di affrontare. Ma non solo. Ultimamente si è trovata al centro di critiche da parte dell’opinionista che l’ha presa di mira, Gianni Sperti.

Lei mantiene la calma e con forza dimostra che tutto può essere superato. Come si evolveranno le cose? E’ tutto da scoprire, restiamo aggiornati!