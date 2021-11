Alex Belli con le spalle al muro: spunta fuori la verità che cambia tutto

Alex Belli avrà un duro faccia a faccia con la realtà non appena abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip: la verità è venuta a galla.

Alex Belli non sta di certo passando un bel momento nella casa più spiata d’Italia. Tutto è iniziato con la lite avuta con Aldo Montano, poi è venuto a conoscenza della reazione di sua moglie Delia Duran al bacio passionale dato durante la notte di Halloween con Soleil Sorge, aggiungiamoci anche lo scivolone fatto su Manuel Bortuzzo ed il piatto è servito, ma attenzione perchè manca ancora il dessert per concludere il tutto.

Ad offrircelo è Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, che ha contattato l’influencer Deianira Marzano, rivelando un’incredibile retroscena che cambierà ogni cosa.

Katarina Raniakova smaschera Alex Belli: incredibile retroscena sul matrimonio

Katarina Raniakova ha rivelato un’incredibile retroscena che cambierà ogni cosa. I lettori più attenti avranno notato che abbiamo definito Delia Duran come la moglie di Alex Belli perchè lui ha sempre dichiarato di averla sposata, ma la realtà non sarebbe affatto così. Il motivo?

Alex Belli e Katarina non hanno mai divorziato e per questo motivo il matrimonio con Delia, almeno per quanto riguarda l’Italia, non è affatto valido. I due, quindi, secondo quanto dichiarato dall’ex, non sarebbero affatto sposato, contrariamente a quanto hanno raccontato durante il corso di questi anni.

“Ciao Deianira. Sono Katarina, la moglie di Alex (Belli ndr)” si legge nel messaggio inviato dalla modella alla nota influencer di cronaca rosa e spettacolo. “La prima e l’unica, perché noi per ora non siamo ancora divorziati“ ha aggiunto, lanciando la bomba sull’ex stella di Centovetrine. “Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare da quanto ne so” ha poi concluso, aggiungendo un altro retroscena sulla loro unione. “Il prete è il padre di Alex. E io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque” ha aggiunto, ma come reagirà Alex di fronte a questa incredibile bomba sul suo matrimonio?