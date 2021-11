Test: scegli uno specchio e scopri cosa dicono gli altri di te

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono sei specchi. Quale ti piace di più? Quale vorresti a casa tua? Scegli uno di questi specchi e scopri cosa dicono gli altri sul tuo conto, potresti restare molto sorpreso dalla risposta!

Dovrai semplicemente scegliere una di queste sei opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Specchio numero 1 : se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona determinata e sincera. Non ti piace raccontare bugie e questo aspetto del tuo carattere è sempre molto apprezzato.

: se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona determinata e sincera. Non ti piace raccontare bugie e questo aspetto del tuo carattere è sempre molto apprezzato. Specchio numero 2: se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti considerano un amico prezioso. Sei affidabile e rappresenti un punto di riferimento per tutti coloro che ti circondano.

Specchio numero 3 : se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona attenta a tutti i particolari. Non ti sfugge niente, sei un vero calcolatore.

: se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona attenta a tutti i particolari. Non ti sfugge niente, sei un vero calcolatore. Specchio numero 4 : se hai scelto questo specchio, vuol dire che sei una persona simpatica. Sei il mattatore della serata, metti allegria nelle persone che ti circondano. Sei sempre il primo della lista quando bisogna organizzare un party.

: se hai scelto questo specchio, vuol dire che sei una persona simpatica. Sei il mattatore della serata, metti allegria nelle persone che ti circondano. Sei sempre il primo della lista quando bisogna organizzare un party. Specchio numero 5 : se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona forte. Sei ambizioso e ti piace sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo.

: se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono come una persona forte. Sei ambizioso e ti piace sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo. Specchio numero 6: se hai scelto questo specchio, vuol dire che gli altri ti vedono una persona molto ottimista. Riesci a trovare aspetti positivi anche nelle situazioni più complicate.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo specchio preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.