Uomini e Donne puntata 5/11/21: panico e lacrime in studio, Lui è andato via

A Uomini e Donne è scattato il panico in studio. Le lacrime di lui hanno fatto breccia nel cuore di Maria, ma hanno lasciato indifferente Lei.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo con gli italiani con l’ultimo appuntamento di questa settimana, che inizia con il botto con una tristissima Gemma Galgani.

La dama ha confidato di essere delusa da Costabile, in quanto quest’ultimo non le manderebbe il buongiorno e la buonanotte su whatsapp. Il cavaliere le fa notare che lui ha fatto, e fa, cose più importanti che mandarle un messaggino, come invitarla a stare interi weekend insieme ma tutto questo a lei non sembra bastare.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sospettano siano soltanto scuse per lasciarlo, in quanto non sarebbe mai interessata a lui. Tant’è che Dominque, la dama scesa per corteggiare lui, ribadisce che è chiaro che il loro rapporto sia giunto al capolinea e che lei è pronta a conoscerlo. Costabile però vuole darsi un’altra chance con Gemma e lei, anche se non sembra essere molto convinta, accetta di riprovarci.

Luca lascia gli studi di Uomini e Donne in lacrime

Si passa al Trono Classico e Maria fa sedere al centro dello studio Roberta, che è uscita con Samuele. Il suo corteggiatore Tommaso abbandona lo studio e tutti vedono l’esterna di lei con Samuele. L’uscita va a gonfie vele. Tant’è che ci scappa anche un bacio e lui ammette di essersi innamorato.

Luca non reagisce bene ed ammettere di stare male a vedere certe immagini e che purtroppo questo gli farà fare mille passi indietro nei suoi confronti. Il corteggiatore non riesce a reggere il colpo, vedendo anche la tronista ballare con il suo rivale, e per questo scoppia in lacrime e Maria lo invita a prendersi un momento tutto per sé, uscendo dallo studio. Roberta però non esce a recuperarlo.

Si conclude con Isabella Ricci. Per lei arriva un nuovo cavaliere e lei accetta la sua conoscenza, dopo la puntata andranno a cena insieme.