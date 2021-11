Uomini e Donne: il cavaliere diventa padre e spunta la sua storica ex!

Il cavaliere di Uomini e Donne è diventato papà! L’annuncio non è sfuggito alla sua storica ex fidanzata, acerrima nemica di Gemma Galgani.

Uomini e Donne durante il corso della sua messa in onda ha ospitato numerose dame e cavalieri e nonostante non facciano più parte del programma da diversi anni, conservano ancora un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo che li seguono ancora con affetto sui rispettivi profili social.

Uno tra questi è Guido Soldati, che ha fatto parte per diversi anni del Trono Over, senza purtroppo riuscire a trovare la sua anima gemella all’interno del contesto televisivo. Fortunatamente però esiste la vita reale dove ha trovato l’amore della sua vita e non solo.

La coppia su Instagram ha annunciato che a breve diventeranno in tre. La notizia ha scaldato il cuore non solo degli utenti della rete, ma anche della storica ex di lui che ha commentato il tutto.

Guido Soldati di Uomini e Donne è diventato papà: l’annuncio

Guido Soldati, attraverso un semplice ma dolcissimo scatto sui social, ha annunciato agli utenti della rete di star per diventare padre per la prima volta.

La notizia è stata accolta di buon grado dagli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di dimostrargli tutto il loro affetto per questo lieto evento, ma non sono stati i soli. Non è sfuggito ai fan del programma anche il commento dell’ex storica di lui, nonché acerrima nemica di Gemma Galgani. Di chi stiamo parlando? Di Barbara De Santi.

“Siete meravigliosi insieme“ ha commentato l’ex dama del Trono Over, mostrando tutta la sua felicità per il lieto evento che ha coinvolto Guido, con cui un tempo era fidanzata, quando insieme frequentavano gli studi Elios di Roma. Le sue parole hanno dimostrato che tutte le incomprensioni tra loro sono ormai un lontano ricordo e sono pronti ad avere uno splendido rapporto di amicizia.