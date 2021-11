Belen Rodriguez: spunta il retroscena sull’amore con Antonino Spinalbese

Spuntano nuovi sorprendenti retroscena nella storia d’amore tra la soubrette Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno Antonino Spinalbanese

Spuntano nuovi inaspettati retroscena sulla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. Qualcosa è successo tra i due, ma adesso tutti sembra si sia risolto. Nei mesi scorsi si è perfino parlato di un allontanamento tra i due e un clima “da ferri corti”, che di fatto aveva messo la coppia in crisi.

Eppure, la modella argentina ha partorito loro figlia, la piccola Luna Marie, e tutti pensavano che la nascita della bimba poteva rappresentare il coronamento della loro storia d’amore. Tuttavia queste voci di crisi non sono mai state chiaramente smentite o confermate. C’è sempre stato un “alone” di mistero attorno alla vicenda, e a tal proposito ci pensa il settimanale “Chi” a fare un po’ di chiarezza.

Belen e Antonino in crisi? Sì, ma non troppo…

Il magazine spiega che tra i due qualche problemino c’è stato: in particolare un periodo di incomprensione, ma senza particolari strascichi. Anzi, ci sono delle recenti foto in cui si vede la coppia passeggiare tranquillamente per Milano. Tuttavia, qualche problema c’è stato, ma la solidità della coppia non è mai stata messa in crisi.

L’unico episodio più clamoroso, il fatto che Spinalbanese sia tornato nella casa di famiglia a La Spezia, mentre Belen sarebbe rimasta a casa a Milano con la figlia e un’amica. Un allontanamento soltanto di qualche giorno, forse per una riflessione. Poi nessun altro segnale di crisi, anzi: la coppia ha postato una foto in cui si trovava a cena con degli amici.