GF Vip daytime 4/11/21: scoppia la miccia nella Casa, Gianmaria sbugiardato

Al GF Vip è scoppiata la miccia tra i concorrenti e Gianmaria Antinolfi è stato sbugiardato dalla “sua” Sophie Codegoni.

Il daytime del GF Vip inizia con il botto oggi, portando in scena le perplessità di Miriana Trevisan nei confronti del rapporto nato tra Alex Belli e Soleil Sorge, sospettando che tra loro ci sia molto più di una semplice amicizia e non sembrerebbe essere l’unica a pensarla in questo modo.

D’altro canto l’ex stella di Centovetrine ha ammesso che ha provato a starle lontano, dopo aver visto la reazione di Delia Duran al loro bacio, ma purtroppo non riesce a starle lontano e avverte la sua mancanza anche se lei è a pochi centimetri da lui. Tra loro c’è davvero soltanto un’amicizia come hanno affermato durante la diretta di lunedì scorso ad Alfonso Signorini?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Raffaella Fico spiffera tutto dopo il Grande Fratello Vip: “Era palese”

Sophie Codegoni sbugiarda Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Si passa poi a Manila Nazzaro. Quest’ultima ha confidato di essere stufa dell’atteggiamento di Jo Squillo. La cantante vuole sapere tutti i nomi di chi l’ha nominata e questa sua permalosità inizia a dar fastidio a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Anche Katia Ricciarelli sembra pensarla nella stessa maniera dell’ex Miss Italia, invitandola a smettere di fare questa caccia alle streghe. In quanto si tratta semplicemente di un gioco e le nomination fanno parte del programma. Nulla di personale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gelo al Grande Fratello Vip 2021: “Sono allergica alle persone come te”

Il rapporto tra Gianmaria e Sophie è al capolinea. Il motivo? Lui ha ammesso di viaggiare soltanto in prima classe e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha apprezzato questa sua affermazione, trovandola un’ostentazione gratuita. Tra loro ormai c’è il gelo, tant’è che lui le ha chiesto di non rivolgergli più la parola se non per il buongiorno e la buonasera: “Dovevo ascoltare Soleil“ ha poi commentato così, ma la Codegoni è convinta che lui sia un quaquaraquà e che non faccia altro che ostentare una personalità e una vita che in fondo non gli appartiene.