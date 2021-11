Da allieva di Amici ad insegnante: Maria De Filippi svela tutto

By

L’allieva della seconda edizione di Amici è stata menzionata da Maria De Filippi nel corso dell’intervista rilasciata di recente a Mara Venier

Amici, il popolare talent di Canale 5, ormai va in onda da 11 anni. E’ per questo motivo che i protagonisti dello show di Maria De Filippi sono tantissimi. Molti di essi sono rimasti nel cuore del pubblico, altri meno. Ma spesso torna la curiosità sul classico “Che fine ha fatto?”. Chiaramente, gli ex concorrenti più “misteriosi” sono quelli che hanno partecipato alle prime edizioni.

La prima e la seconda soprattutto, perché c’erano meno concorrenti ed essendo le prime edizioni rimassero maggiormente impresse nella memoria del pubblico. Su una di queste concorrenti ha parlato, a sorpresa, proprio Maria De Filippi. La regina della tv italiana era al cospetto di un altro monumento della tv italiana, Mara Venier. La “zia” l’ha intervistata nella sua Domenica In lo scorso 11 ottobre, e durante la chiacchierata è anche venuto fuori che questa concorrente ha collaborato con la trasmissione.

Leggi anche – Era il ballerino stellare di Amici: 20 anni dopo, ecco com’è diventato e cosa fa

Amici, l’ex concorrente della seconda edizione è incinta: sorpresa per Maria De Filippi

È poi spuntato il nome di questa concorrente, che Maria De Filippi ha spiegato: “L’ho incontrata di recente perché ha collaborato con noi. Mi avevano detto che c’era questa coach molto brava, che tra l’altro era una ex nostra concorrente. Mi sono accorto che si trattava di Marta Gerbi, che in effetti ha partecipato alla seconda edizione”. La De Filippi ha raccontato che si è ricordata subito di lei ed è rimasta piacevolmente sorpresa di trovarla incinta. “Mi ha detto che oggi insegna canto ai ragazzi e mi fa piacere che ora lavora con noi”.

Leggi anche – Amici 21, la dolorosa confessione di Lorella Cuccarini spiazza: “Fa male”

La Gerbi partecipò al super talent nel 2002/2003 senza lasciare particolarmente il segno. Nata a Torino nel 1984, vive da anni a Roma. Canta e ha studiato anche pianoforte. Dopo il talent, nonostante un tutto sommato positivo settimo posto, ha fatto qualche presenza in alcuni show televisivi ma non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma ha continuato a lavorare in quello della musica insegnando ai ragazzi.