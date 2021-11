Amici 21, la dolorosa confessione di Lorella Cuccarini spiazza: “Fa male”

Ad Amici 21 Lorella Cuccarini ha fatto una confessione dolorosa. Confessione che non aveva mai trovato il coraggio di fare prima d’ora.

Amici 21 si sta rivelando essere un’edizione degna di nota, ricca non solo di giovani talenti ma anche di colpi di scena. Tanti sono stati i concorrenti a cui la maglia è stata sospesa e non a causa delle loro doti artistiche, ma perchè, nonostante i tanti avvertimenti ricevuti, non sono stati in grado di rispettare le regole del programma.

Tra questi è impossibile non menzionare il percorso fatto dalla cantante Flaza, che nonostante sia stata richiamata in più occasioni ha continuato a fare tardi alle lezioni e non presentarsi alle prove costume. Per questo motivo Lorella Cuccarini è stata costretta ad eliminarla, visto che faceva parte della sua squadra, e a tal proposito, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una dolorosa confessione su quel momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Era il ballerino stellare di Amici: 20 anni dopo, ecco com’è diventato e cosa fa

Lorella Cuccarini: la confessione a cuore aperto su Amici 21

Lorella Cuccarini non ha mai nascosto di credere tantissimo nel potenziale della sua allieva, ma purtroppo o per fortuna la scuola di Amici di Maria De Filippi non è soltanto un luogo in cui migliorare le proprie doti artistiche ma anche un posto in cui crescere a livello umano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ex ballerina di Amici mamma per la prima volta: la dolce foto con la figlia

Per questo motivo le si spezza il cuore quando giovani artisti come Flaza si bruciano da soli grandi occasioni come queste perché non riescono ad accettare e a condividere le regole imposte in una piccola comunità.

“Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità” ha esordito Lorella Cuccarini su Flaza. “E Amici è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita” ha poi aggiunto.

“Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto.” ha poi concluso, sperando che nonostante la fine di quest’esperienza possa brillare per le sue doti canore.