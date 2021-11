Sanremo 2022, doccia fredda per Amadeus: scoppia la bomba

Doccia fredda per Amadeus: scoppia la bomba per il Festival di Sanremo 2022

Come quasi tutti sanno, Amadeus, nonostante gli iniziali dubbi, condurrà per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo 2022.

Il presentatore è stato molto capace negli ultimi anni e la Rai l’ha voluto anche per questo anno.

I nomi dei primi cantanti stanno uscendo e sappiamo già che sia Jovanotti che Vasco Rossi saranno presenti sul palco del teatro Ariston per presentare i loro nuovi album.

Ma arriva la doccia fredda al Festival più rinomato d’Italia e Amadeus è sconvolto.

E’ scoppiata la bomba!

Scopriamo insieme cosa è successo

Amadeus riceva una notizia bomba sul Festival di Sanremo: mancherà proprio lui!

Amadeus ha ricevuto una notizia bomba e lanciare lo scoop ci pensa la testata giornalistica TPI.

“Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certa” scrive la fonte attendibile. Ma di chi mancherà al Festival di Sanremo 2022?

Stiamo parlandi dello showman siciliano Fiorello, nonché grande amico di Amadeus.

Il comico ha accompagnato il presentatore nelle due passate edizioni e tutti avevano dato per scontato che ci sarebbe stato, compreso Amadeus.

Quest’ultimo non se l’aspettava proprio. Il conduttore, mesi fa, quando arrivò la proposta dalla Rai era scettico, perché non voleva presentare il Festival senza il suo amico Fiorello.

A quanto pare, però, la vicenda si è sviluppata in un modo diverso: Amadeus sarà presente e l’amico non condurrà.

Probabilmente Fiorello ci sarà lo stesso, ma salirà sul palco come ospite di una della 5 serate.

La notizia poteva comunque non arrivare in modo inaspettato, perché Fiorello non aveva mai affrontato il tema del Festival dopo l’ultima edizione: zero dichiarazioni social, zero interviste, niente di niente.

Probabilmente Fiorello si è preso del tempo per riflettere e ha deciso di dire “No, grazie“.

Adesso la domanda sorge spontanea: da chi sarà affiancato Amadeus? Una donna o un uomo? Comico o serio?

Il tempo per trovare delle risposte c’è, del resto il Festival di Sanremo 2022 inizierà il primo febbraio, ma comunque il tempo scorre.

La curiosità è tanta, ma dobbiamo aspettare le rivelazione del TPI