Barbara Palombelli all’inizio della carriera: una trasformazione incredibile

Oggi la conosciamo come uno dei volti più noti della televisione italiana, alla conduzione di Forum da molti anni, ma come era Barbara Palombelli?

Barbara Palombelli è una giornalista molto famosa. Da anni in pianta stabile in tv, in particolar modo sugli schermi Mediaset. Diventata da tempo la conduttrice di Forum, si vede spesso anche in programmi a tema politico e sociale. Fu conosciuta soprattutto per essere la moglie di Francesco Rutelli, quantomeno agli inizi della sua carriera.

Suo marito, infatti, ex sindaco di Roma, era un politico molto popolare. Dopo la sua uscita di scena è stata lei a prendersi la scena, diventando ormai un volto storico di Mediaset. Ma Barbara Palombelli non è mai stata una “novellina” della tv. Ha iniziato la sua carriera da giovane, mentre ha preso il timone di Forum nell’ormai lontano 2013. Nata nel 1953, ha cominciato a collaborare in Rai.

Barbara Palombelli: che cambiamento rispetto agli anni ’90

A Mediaset, però, ha trovato la sua dimensione: oltre Forum, dal 2018 conduce anche Stasera Italia, sempre su Rete 4. Con suo marito Francesco ha un figlio, Giorgio. Ma la coppia ne ha anche altri tre, tutti adottati. Sono Francisco, Monica e Serena: quest’ultima ha partecipato al Grande Fratello 16, quando era ancora la versione “non vip”.

Negli ultimi giorni sta circolando una sorprendente foto della Palombelli da giovane: si tratta di un’intervista del 1994 ad Ambra Angiolini, negli studi di Non è la Rai. La giornalista appare sicuramente diversa. Oltre che per l’età ben più giovane, appare più in carne e con un aspetto molto più timido rispetto ad oggi. Di certo possiamo dire che anche oggi, nonostante un’età ormai matura, ha conservato il fascino che mostrava anche all’epoca.