Avete mai visto Valeria Fabrizi da giovane? Una bellezza celestiale

By

La madre Superiora di “Che Dio ci aiuti”, Valeria Fabrizi, oggi ha 84 anni. La grande attrice da giovane era di una bellezza incredibile

Valeria Fabrizi ha ritrovato una grande popolarità, soprattutto dopo il grandissimo successo di “Che Dio ci aiuti”, la popolare fiction di Rai 1 che la vede protagonista assieme ad Elena Sofia Ricci. E non solo, il pubblico si sta godendo la grande attrice anche a “Ballando con le Stelle”. Proprio in queste settimane è in gara nel famosissimo talent vip di Milly Carlucci. A 84 anni, Valeria Fabrizi è dolcissima e molto amata dal pubblico.

Oggi è, naturalmente, una splendida “nonna”, che tuttavia lascia capire quanto sia notevole la sua bellezza. Ormai gli anni sono passati e l’attrice trasmette simpatia e tenerezza, eppure qualche tempo fa il suo aspetto fisico disarmava anche l’autentico latin lover. Infatti, quando era giovane Valeria Fabrizi era di una bellezza senza precedenti. Fascino da donna “vera”, formosa e genuina. Con uno sguardo tagliente e ammaliante.

Leggi anche – Valeria Fabrizi, chi è: età, altezza, malattia e il suo grande amore

Valeria Fabrizi da giovane: la sua bellezza è sconvolgente

Davvero qualcosa di diverso rispetto a come è maturata con l’età. Forse non tutti sanno che l’attrice si guadagnò la copertina di Playboy e molte altre patinate di successo. L’attrice partecipò anche a Miss Italia, ma senza arrivare alla vittoria. Eppure fu lì che il suo fascino colpì alcuni autori teatrali, che decisero di sottoporla ad alcuni provini ed avviarla nel mondo della recitazione. Tuttavia, nonostante il fascino un po’ da “vamp”, per Valeria è esistito un solo e grande amore.

Leggi anche – Che Dio ci aiuti 7, doccia fredda per i fan: l’addio più doloroso è vicino

Quello di suo marito “Tata” Giacobetti, popolare componente del Quartetto Cetra, dal quale ha avuto una figlia, Giorgia, anche lei molto bella come la madre. La coppia ha avuto anche un altro figlio, Alberto: purtroppo il piccolo è deceduto dopo appena un mese di vita. Anche Valeria Fabrizi ha patito molte sofferenze, tra queste una di recente con una malattia che ha richiesto un intervento chirurgico, ma che oggi sembra brillantemente superata.