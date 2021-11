Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil massacrati: Davide non perdona

Alex Belli e Soleil Stasi massacrati da Davide al Grande Fratello Vip. Il gieffino non perdona

Il Grande Fratello Vip ieri sera è stato scioccante. Protagonista indiscusso della puntata è stato Alex Belli che dopo la litigata con Aldo Montano e il bacio con Soleil Stasi ha portato grande caos nella Casa e non solo.

Delia, moglie dell’attore, è entrata nella Casa per parlare faccia a faccia con la modella e influencer dandole tutta la colpa del bacio.

Dopo ha incontrato Alex Belli che ha dato la colpa a Soleil e Delia gli ha dato ragione continuando a remare contro i comportamenti della influencer.

Davide, l’amico fidato di entrambi, ha voluto parlare con Soleil dopo il confronto con la moglie di Alex. Ha finalmente detto tutto quello che pensava e non perdona affatto il loro comportamento.

Scopriamo meglio cosa è successo

Grande Fratello Vip: Davide Silvestri non perdona Soleil Stasi e Alex Belli

Davide Silvestri e Soleil Stasi, dopo la puntata e l’incontro con Delia, decidono di parlare a quattrocchi di quello che era appena accaduto.

Soleil inizia giustificando il comportamento di Alex Belli: “Io quello che dice Alex lo trovo totalmente sensato. Sono totalmente interdetta, perché dal punto di vista umano sta dicendo una grande verità. Se io avessi vissuto quello che ha vissuto lui, molto probabilmente avrei ceduto e sarei uscita in quello istante se non subito dopo“.

L’influencer parla del fatto che Alex, dopo l’incontro con la moglie, è corso alla porta della Casa per abbandonare il gioco.

Soleil si sta concentrando nel dare il suo massimo ed essere vera, ma vede che gli altri la mettono sempre in dubbio sui suoi valori, la sua etica, su tutta se stessa.

L’influencer dubita di tutti all’interno della Casa tranne di Davide, Alex e Katia Ricciarelli.

Davide inizialmente rincuora Soleil e le dà un consiglio: “Non farti prendere dal panico e restate amici“.

Lei prontamente risponde: “Io sono venuta qui dentro per dare il meglio di me. Questa sera io ho cercato di comprendere la ferita che poteva avere Delia e comprendere quanto fuori potesse essere frainteso il tutto. Non ho ceduto all’egoismo di rispondere che non sono assolutamente una gatta morta, né c’è da vergognarsi“.

“Allo stesso tempo sta venendo totalmente lesa la mia persona, la mia immagine. Cosa ci sto a fare qua dentro?” domanda stremata Soleil.

Davide spiega il suo pensiero alla gieffina: “Delia ha sbagliato a prendersela con te. In generale tu sei single e potresti comunque farlo (parlano del bacio e degli abbracci). A te non deve fregare niente di lei. Quindi se se la deve prendere con qualcuno, se la deve prendere con Alex“.

“Quindi sono due le cose: o ha perso la lucidità o sa benissimo quello che sta facendo e che se lo può permettere” dice Davide e aggiunge: “Però, quando è arrivata lei, probabilmente non era così, quindi c’è qualcosa che non torna. Vuol dire che quello che lui pensava non è quello che poi è successo“.

“Tu non c’entri nulla, se proprio vogliamo dare la colpa a qualcuno, la colpa è sua (di Alex)” esclama innervosito, ma sincero Davide.

Secondo il gieffino, il comportamento dei due amici è stato esagerato e dà ragione a Delia quando ha detto che è rimasta male nel vedere il “bacio cinematografico”.

Questo non si trattava di un gioco scelto dal Grande Fratello Vip, ma una loro scelta presa dalla foga del momento: è stato proprio questo lo sbaglio.

“L’amicizia la proviamo lo stesso, ma la proviamo in un altro modo, senza darsi baci o andare a dire ‘Mi manca’. Scegli!” spiega Davide.

Soleil, in modo sorprendente, dice questo all’amico: “Non è una cosa che mi farebbe dubitare del nostro rapporto“.

La modella difende la sua amicizia con Alex Belli e pensa che la gelosia di Delia sia immotivata.

“Ma stai scherzando?!” dice spazientito il gieffino: “Siete fuori di testa“.

“Guarda che vista da fuori non puoi non dubitare di sta roba… anche se non dubito mi dico ‘Un po’ troppo’. Non vi dico che avete fatto male, vi dico che avete esagerato” esclama sincero Davide.

Soleil ha preso una forte decisione: vuole mantenersi distante da Alex adesso, anche se le dispiace molto perdere la loro amicizia.

“Voi potete fare tutto, non dovete perdere l’amicizia, ragazzi” dice Davide: “Ma anche Alex non deve dire quelle robe che ha detto. Si deve assumere le sue responsabilità“.

L’attore ha infatti dato tutta la colpa dei baci e degli abbracci a Soleil.

Insomma, l’amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Stasi sta vacillando. Che sia in realtà un amore nascosto o si vogliono veramente solo tanto bene? Davide Silvestri ha parlato chiaro al Grande Fratello Vip. Chissà come si evolveranno le cose