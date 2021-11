Giorgia Giacobetti è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata, uno dei componenti del famoso Quartetto Cetra. Valeria è un’attrice molto amata

Valeria Fabrizi è un personaggio molto amata. Si tratta di una grande attrice, che stiamo vedendo in queste settimane in gara a “Ballando con le Stelle”, ma che ha trovato (o meglio, ritrovato) una grande popolarità con la serie “Che Dio ci aiuti”, dove è tra le protagoniste. Una sorta di “nonna” per tutto il pubblico italiano, che ha alle spalle una lunghissima carriera fatta di teatro e di cinema.

Forse non tutti sanno che l’attrice ha una figlia che si chiama Giorgia Giacobetti. Nata negli anni ’60 (non ci sono dati precisi, almeno in rete) è davvero una donna stupenda. Nata dal matrimonio della Fabrizi con Giovanni Giacobetti, meglio conosciuto come “Tata” del Quartetto Cetra. La coppia ha avuto anche un altro figlio, di nome Alberto: purtroppo è morto neonato, dopo un solo mese di vita.

Valeria Fabrizi, ammiriamo la sua splendida figlia: bella come lei

Valeria Fabrizi oggi è una piacevole nonna, ma da giovane la sua bellezza era sconvolgente. Bisogna ammettere anche che la figlia Giorgia non è da meno. Anche lei ha un fascino molto autentico, da donna formosa e genuina. Lavora anch’essa nel mondo dello spettacolo dopo essersi laureata in comunicazione, ottenendo un master PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria in un Istituto di Londra.

A partire dal 1989 ha cominciato a lavorare al Maurizio Costanzo Show, e poi ha iniziato una carriera da freelance, ma sempre dietro le quinte. Il coronamento della carriera è arrivato quando la donna ha fondato la sua personale agenzia, la Giorgia Giacobetti Comunicazione, diventando leader nel settore. Pur avendo un account Instagram, lo usa soprattutto per mettere foto della madre, senza lasciare alcun indizio sulla sua vita privata.