Lite di fuoco nella notte al GF Vip: volano insulti tra Soleil e Miriana

La lite tra Soleil e Miriana ci mancava! Reduci dalla caotica puntata di ieri sera, i vipponi di Alfonso Signorini accendono delle polemiche pesanti e difficili da digerire. Ecco le parole di veleno al GF Vip!

Soleil non aveva ancora litigato con Miriana, ma come dice il detto, “c’è sempre una prima volta”, ed è questo il loro caso! L’ultimo appuntamento della casa più chiacchierata d’Italia è stato denso di eventi, i quali hanno scombussolato le relazioni all’interno della casa, rivoluzionando tutto! Cosa ha acceso la miccia del litigio tra le due che apparentemente non hanno niente l’una contro l’altra? La verità è difficile da accettare, ecco il movente: da non crederci!

Soleil è una mina vagante, e non poteva dirsi lo stesso per Miriana, ma i fatti testimoniano tutt’altro! Entrambe hanno sempre dimostrato di avere un carattere forte, specialmente la prima che ha un litigio alla settimana praticamente, se non più di uno. La seconda invece è all’apparenza più pacata, ma questo non significa che non sia la prima a dire tutto in faccia! Infatti, scoppia una polemica tremenda nel mezzo della nottata di ieri sera dopo la puntata.

Del resto gli scontri sono il pane quotidiano dei vipponi di quest’anno, e Alfonso Signorini non lo nega, anzi cerca di indagare sui motivi, senza lasciare nulla al caso. Di recente però lo sconforto ha preso alcuni concorrenti, la Princess più tosta ha un crollo e versa lacrime amare, ma era inevitabile dopo quanto accaduto. Le novità non finiscono qui.

Le due gieffine più agguerrite si scontrano, e il motivo è clamoroso, sicuramente i retroscena sconvolgeranno tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Crollo al Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro inconsolabile

Lite Soleil e Miriana: tutta la verità!

Se il GF Vip sembrava essersi placato, in realtà le micce sono sul punto di accendersi e dar fuoco alla casa più spiata d’Italia! Dopo l’ultimo scontro e le scintille tra due prime donne, c’è dell’altro. Sono proprio le due protagoniste di oggi a confrontarsi, ma volano insulti pesanti e accuse che sicuramente avranno delle conseguenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia del Grande Fratello Vip allarga la famiglia: arriva un maschietto

Tutto è accaduto dopo il consueto appuntamento di venerdì sera su Canale 5, il più atteso della settimana, il motivo? Alex, Soleil e Delia, la moglie dell’attore, si sono incontrati! La situazione è infatti presto degenerata, perché la moglie del gieffino ha chiaramente espresso un forte senso di delusione, quasi da voler lasciare Alex, il quale a sua volta è caduto in uno stato di shock tale da fargli dire di abbandonare la casa.

Alfonso che immaginava una situazione del genere, ha cercato di placare gli animi, consigliando a tutti di dormire, perché la notte porta consiglio, ma se solo avessero dormito non sarebbe accaduto ciò!

Soleil non riesce a dormire, è troppo scossa, stessa cosa per Alex, e si confrontano con altri concorrenti. La situazione è tranquilla, fino a quando Miriana non sbotta! Soleil la accusa di essere falsa perché le ha parlato alle spalle con gli altri gieffini, parole che la showgirl non può assolutamente accettare, perché è sempre stata coerente e sincera.

Che il nervosismo della serata abbia acceso discussioni inutili? Infatti, la stessa Miriana dice a Soleil che la sta attaccando soltanto perché adesso che è sola e sconfortata, e per questo non sa più con chi prendersela! Parole pensanti, restiamo aggiornati per conoscere come andrà a finire il litigio.