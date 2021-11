Fino all’ultimo battito: arriva la notizia che tutti aspettavano

Giovedì 28 ottobre, in onda su Rai1 l’ultima puntata della serie tv Fino all’ultimo battito. Ed ora è arrivata la notizia che i fan aspettavano

La serie tv di Rai “Fino all’ultimo battito” ha chiuso i battenti lo scorso 28 ottobre con l’ultima puntata andata in onda sul primo canale. Certificato dagli ascolti un grande successo, per una storia che mescola due formule invincibili, quella del “medical” e quella della criminalità organizzata, senza mai dimenticare il classico triangolo amoroso. Atmosfere intense per completare degli ingredienti che hanno funzionato.

Bene si sono comportati i protagonisti, vale a dire Marco Bocci, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Violante Placido. Il finale di stagione è stato intenso, con le emozioni che non sono mancate. A dirla tutta, il finale (che non sveliamo per preservare chi non ha ancora visto le puntate) sembra poter concludere la storia, ma in realtà lascia molti spiragli aperti.

Fino all’ultimo battito: la notizia più attesa dai fan è finalmente arrivata

Ed è per questo motivo che il pubblico ha da subito sperato in una futura nuova stagione, che andasse a proseguire e a completare la storia. E finalmente, dopo pochi giorni la speranza è diventata realtà, visto che proprio Bianca Guaccero, una delle attrici protagoniste, ha confermato che arriverà una nuova edizione della fiction. Conferma che è arrivata anche dallo sceneggiatore Andrea Valagussa.

Gli autori sarebbero già al lavoro per scrivere la storia, ma naturalmente ci vorrà un po’ di pazienza per vedere di nuovo i protagonisti della serie sugli schermi di Rai 1. A questo punto è possibile ipotizzare che la seconda stagione possa andare in onda tra un anno, o al massimo all’inizio del 2023. Anche se i fan sono già impazienti…